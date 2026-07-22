Por amenazas, allanaron un complejo habitacional

Fue en la ciudad de Puerto Deseado en un complejo habitacional de esa localidad denominado “La Favela”.

El procedimiento policial se llevó a cabo por orden judicial en el marco de una causa vinculada con la denuncia de una mujer que había sido amenazada de muerte por su expareja, quien reside en el lugar mencionado junto a otros individuos. La orden del Juzgado de Instrucción Penal local establecía realizar requisas personales y se efectuó a media tarde del martes.

El informe oficial de las divisiones de Investigaciones y de Narcocriminalidad de Puerto Deseado indica que, como resultado de la diligencia se secuestró un monitor de computadora marca LG; un CPU marca LG; un teclado marca Genius; y un mouse, elementos que sus poseedores no pudieron acreditar como propios y la policía sospecha que serían producto de un hecho ilícito.

Según se indicó, el CPU sería sometido a un peritaje para determinar si fue el que se habría utilizado para proferir las amenazas, aunque ninguno de los moradores quedó detenido.