El conflicto laboral docente alcanzó extrema tensión en Santa Cruz y este viernes se están registrando fuertes manifestaciones en numerosas localidades.

Se profundiza el conflicto docente y hubo quema de cubiertas en la ruta

En Rio Gallegos manifestantes de ADOSAC se concentraron en el edificio del Consejo de Educación exteriorizando su bronca con cánticos, redoblantes y pancartas y en Caleta Olivia quemaron cubiertas en el acceso norte (Ruta 3).

La protesta se agravó por los nuevos descuentos de haberes que les aplicó el gobierno a quienes se fueron adhiriendo a la escalada de paros, que en algunos casos llega casi al millón de pesos, pero además, según denunció el gremio, ese tipo de recortes afectó a quienes tenían boletas médicas e incluso a muchos que no se plegaron a los paros y consecuentemente hubo errores administrativos.

La dirigencia de este gremio presumía que esta vez no iban a aplicarse descuentos luego que el gobierno lo convocada a los gremios docentes a mesa de paritarias para el lunes 8 de junio.

Además, denuncia que está tratando de dividir a la docencia ya que recientemente incorporó a las negociaciones salariales a un sindicato que no tenía vigencia desde hace muchos años en esta provincia

Se trata de la Asociación Docentes Argentinos, de la cual hay dudas que tengan afiliados en Santa Cruz y los referentes que se mostraron en Río Gallegos habrían llegado de otros puntos del país.

En tanto, en Caleta Olivia, se entregaron panfletos a conductores de todo tipo de vehículos y hubo escasa vigilancia policial dado que gran parte del personal de esa fuerza de seguridad se encuentra realizando un quite de colaboración, por lo cual la principal seguridad vial en la Ruta 3 tuvo que ser asumida por personal de la Supervisión Municipal de Tránsito.

En los panfletos se sintetizan los reclamos, señalándose en principio que en los primeros cinco meses de este año el gobierno no otorgó ningún incremento salarial a la docencia

Asimismo, la ADOSAC destaca que el gobierno desconoce la realidad de la crisis económica que afronta este y otros sectores de trabajadores estatales.

“Además, nos descuentan los haberes, nos provoca y hace que el conflicto se siga profundizando” indiciaron los voceros.