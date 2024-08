Más vecinos reflejaron las situaciones críticas que atraviesan

Omar Avila fue uno de los vecinos que quiso dar su opinión en la nueva audiencia que fue coordinada por los integrantes del Ente de Control de Servicios Públicos (ENCOSEP), Lucía Haag, Cintia Juárez y Carlos Jurich. Junto con ellos se sentó el vocero de la SCPL, Ezequiel Suazo.

“Soy jubilado y quiero expresar el desacuerdo con estos aumentos. Ya lo hemos manifestado en la audiencia de enero: los aumentos de nuestros afiliados rondaban un 150%, la inflación fue un 211% y los aumentos a jubilados un 111%. Este año de acuerdo a nuestras boletas el aumento de la SCPL -sin este- ya es de un 185%, las jubilaciones un 100%, la inflación ronda el 90%. Se siguen deteriorando nuestros salarios”, expresó.

Añadió que “cerca de 40.000 jubilados de nuestra ciudad perciben esos valores”, preguntándose entonces “¿cómo se hace para pagar las facturas que estamos recibiendo, de entre 80 y 120.000 pesos?”.

Luego apuntó que “es cierto que disminuyeron los subsidios nacionales, pero también es cierto que los otros ítems suben drásticamente. Recordemos que el año pasado en base a mucha movilización de la gente eliminaron los ítems 413 y 473, pero a su vez aumentaron las facturas un 500%; es decir que lo que sacaron por un lado lo subieron por otro. Estamos en una crisis humanitaria, las instituciones deberían mirar un poco más a los que menos tienen”.

Por su parte, Gladys Herrera indicó que “soy jubilada con la mínima. Soy realizadora audiovisual, pedí una pantalla para pasar un video, me preguntaron si era pertinente, por supuesto que lo era. Tiene que ver con el Chorizo Quinteros, un tipo que cobra de la SCPL, de la Municipalidad, cobra, cobra, cobra. Es un caradura que no cree en las audiencias públicas. Yo le hago una pregunta y no me contesta. Yo quería mostrar eso”.

Pero Haag le dijo que no era pertinente.

CASOS EXTREMOS

María Adriana Arévalo Ponce señaló a su turno que “soy del barrio Comipa, vine a participar democráticamente por una cuestión de necesidad y urgencia de mi barrio. Somos un barrio popular regularizado hace poco gracias al RENABAP. Entiendo que hay una comunidad que sostiene todo esto, hoy vengo a apelar a la solidaridad de todos para dar solución a los barrios que dependen exclusivamente de la energía eléctrica. Pongo a disposición todas las facturas que hemos recolectado y que no se condicen con esos aumentos. No voy a hablar de kw ni consumo, no se condicen los aumentos con las posibilidades económicas concretas de este barrio”.

Resaltó la mujer que “muchos de mis vecinos dependen de un plan social, hay niños en situación de precariedad. Mi propia factura es de 417.000 con un salario de 635.000 en Provincia”.

Consideró la vecina que “no alcanzan los parches que nos ofrecen. Pido que las respuestas sean en base a las necesidades reales, esto nos atraviesa a todos”, destacando que en algunos casos sus vecinos gastan unos 60.000 pesos adicionales en garrafas.

“Nadie quiere no pagar, pedimos políticas públicas. Ustedes deben comprometerse porque están al frente de una cooperativa, no de una empresa”, señaló apuntando a la mesa donde la escuchaba Suazo.

Rubén Darío Oyarzún Reinoso se presentó como “presidente de la asociación de defensa de consumidores y usuarios patagónicos”, indicando que “hemos conseguido la personería en este mes de agosto y trabajamos en Chacabuco y Huergo”.

Luego exhibió la copia de un recurso de amparo presentado en las últimas horas, “básicamente por el incumplimiento de la Ordenanza 6050. No se cumplen los lineamientos de los artículos 42, 44, 47 y 48 y se incumple con la Ley 19.445 y 446 que regula el servicio eléctrico y de saneamiento, por la calidad de la prestación porque no se discrimina en las tarifas en los diferentes usuarios (a Comipa les cobran Saneamiento y no tienen)”.

Añadió que “el ENCOSEP no puede dar dictamen positivo para que se realice esta audiencia porque la SCPL no ha presentado costos, plan de obras futuras; toda la normativa votada por el concejo en su momento no se puede guardar en el bolsillo”.

NUMEROS QUE NO CIERRAN

Gregorio Vacaflor aportó que “hice números respetando las variaciones porcentuales que tuvo la SCPL en cada uno de los segmentos de las facturas. La variación entre enero y agosto, incluido el aumento que se pide hoy en el cargo fijo de luz es de 250%; en el variable 194%, en agua y cloacas 302%, Alumbrado público 341%; en ese mismo rango de tiempo mi jubilación aumento 68%, un empleado mercantil tuvo incremento bruto del 45%, la variación del IPIM -que es una de las correcciones que pide contantemente la SCPL- fue del 50%. La inflación de junio a diciembre fue del 79%, la inflación esperada para los próximos 12 meses es del 53,7%; la tasa de interés del Banco Nación es del 44%, pero la SCPL cobra el 60%. En este punto, quien piensa que la gente deja de pagar la factura para hacer un plazo fijo es un miserable; pero si así fuera tampoco les conviene a nivel financiero porque las tasas son significativamente menores: son del 3% y la SCPL pide un 5%”.

Luego dijo Vacaflor que “me preocupa la falta de gestión de la cooperativa y de las autoridades. Cuando se firmó el contrato de pago de la deuda con Camessa hace más de dos años las condiciones eran distintas. Las tasas de inflación siguen altas, pero no tanto, y no escuché que vayan a readecuar ese contrato. Se deben 48.000 millones, faltan 80 cuotas. Todos los socios tenemos que bancar 6 o 7 años más para pagar una deuda que nadie explica cómo nació y cómo fue la negociación”.

Cristian Bosiak sostuvo que “estamos dirigiendo nuestra bronca al lugar equivocado”, resaltando que “mientras, los concejales hablan de cannabis a pirotecnia sin ruidos, pero de controlar esto no hay ni un solo proyecto. Sabemos que no puede salir de un día para otro, pero presenten un proyecto; uno solo para la protección”.

Ricardo Saifert intervino para rescatar que fue recibido por Suazo, acotando que “no voy a plantear lo que digo desde 2021 porque no quiero ser redundante, pero creo que el mal de todos los problemas pasa desde que se anuló la 6050 porque hasta ese momento en la gestión anterior los incrementos de tarifas eran planteados por la SCPL, llegaban al Concejo y se trataban ahí, pasaba al Ejecutivo y se promulgaba. Pero pasaba por el Poder Legislativo, que mal o bien nos defiende o debería hacerlo”.

“GUARDA CON LO QUE SE PUEDE VENIR”

Juana Sandoval, trabajadora social, resaltó que “dicen que van a hacer algo por el cambio y todo queda igual. Nadie hace nada porque somos un pueblo manso. No se confíen de los pueblos mansos porque no están dormidos y guarda con lo que se puede venir. Aguantamos, pero tiran tanto de la cuerda que no saben lo que puede venir. Pregunto qué pasa con la Fundación del Golfo que es de la SCPL”.

Hugo Fernández también cargo sobre la ordenanza que impulsó la exconcejal Viviana Navarro, al señalar que “desde la modificación de la 6050 se hacen las audiencias sin cumplir la Carta Orgánica porque hay delegación encubierta de facultades y eso está prohibido, es decir que todo esto sería nulo. Tampoco entiendo por qué no hay nadie del Ejecutivo; son poder concedente. Esta audiencia es totalmente nula porque el concedente no está representado y no se manifiesta ni se hace cargo de la situación”.

María Vázquez contó que “soy mamá soltera de barrio Comipa, hago peluquería en mi casa para sobrevivir. El mes pasado pagué $93.000 ahora me vino $534.762. De por sí la SCPL nos viene robando cuando nos atrasamos. ¡Qué casualidad que cuando esperaba el colectivo fueron a revisar mi medidor porque estoy anotada acá! La lucho todos los días y quiero que me expliquen cómo voy a pagar esto. El año pasado pagaba 60.000 en invierno, compré 7 garrafas para calefaccionarme. Una vecina es empleada doméstica y tiene que pagar 550.000”.

Vanesa Reyes, también del barrio Comipa, dijo que “el mes pasado pagué 70.000, el invierno pasado pagué 12.000; ahora me llegó 510.000. Gano 600.000, soy madre soltera de dos hijos. Quiero saber cómo pago eso. Empecé a trabajar doble cuidando personas; trabajo 12 horas y tengo otras dos para ir y volver de mi domicilio. Son 16 horas que dejo a mis hijos para pagar la luz”.