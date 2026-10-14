Massaccesi generó repudio al anunciar un documental sobre el lado "humano" de Videla

El proyecto de Mario Massaccesi sobre Jorge Rafael Videla provocó el repudio de H.I.J.O.S. Capital. El periodista contó que prepara un documental centrado, entre otros aspectos, en una faceta íntima del dictador, y la organización cuestionó esa elección. La discusión surgió durante una entrevista con Mario Pergolini y puso el foco en cómo se narra la vida de un responsable de crímenes de la última dictadura.

La conversación empezó con una pregunta de Pergolini: “Planteás dictadores, asesinos... ¿Rescatás que en algún lado hay una parte de humanidad?”. Massaccesi respondió: “Yo creo que sí”. De inmediato aclaró que encontrar esa dimensión “no los convierte en buenos públicamente”. Su planteo distinguía entre mostrar un aspecto personal y justificar los actos de un dictador, una distinción que luego sería cuestionada por la organización de derechos humanos.

El periodista explicó qué busca reunir para el documental: “Sin embargo, ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él, íntimo, a partir de información, testimonios y cosas que tenemos que después vamos a publicar... hay una parte que no se ve de él”. También sostuvo que esa mirada “no lo convierte en un bueno como presidente”. Esa forma de referirse a Videla motivó una de las críticas más contundentes.

Massaccesi amplió su reflexión con una idea sobre la capacidad humana de hacer daño: “Yo creo que todos en algún momento se nos puede abrir la puerta de la furia, de la maldad, de lo cínico, pero también está ese otro espacio al que podemos ir”. Más adelante afirmó: “El mundo está como está no porque los malos hayan hecho mucho, sino porque los buenos no hemos hecho lo suficiente”. Sus palabras llevaron la charla del proyecto documental a una reflexión más general.

H.I.J.O.S. Capital retomó la afirmación de que “hay un costado íntimo de él que no se conoce” y respondió desde la experiencia de las familias de las víctimas: “Videla no fue presidente: es un genocida. Nuestro 'costado íntimo' es que los desaparecidos nos faltan desde hace 50 años”. La organización rechazó que se pusiera el foco en esa faceta de Videla mientras persiste la ausencia de los desaparecidos.

En otro tramo de la entrevista, Mario Massaccesi formuló su respuesta con estas palabras: “Yo creo que sí, lo que no los convierte buenos públicamente”. Su aclaración insistía en que mostrar un costado personal no justificaba los crímenes de Videla. El cuestionamiento de H.I.J.O.S. apuntó al lugar que puede ocupar ese retrato frente a las desapariciones, torturas y apropiaciones de bebés cometidas durante la dictadura.