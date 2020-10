"Massoni solo garantiza operativos ilegales"

“Massoni sos un cagón”. Sin sutilezas, trabajadores estatales le dijeron lo que pensaban al ministro de Seguridad de Chubut que hoy volvió a Comodoro.

Los incidentes se produjeron en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia en el momento en que el ministro de Seguridad, Federico Massoni, se encontraba reunido con autoridades policiales de la ciudad.

Fue entonces que un grupo de trabajadores estatales intentó reunirse con él y ante su negativa le dirigieron el improperio. “Estamos hartos de este Gobierno que miente permanentemente. El ministro de Seguridad parece salido de una película de acción mala, berreta, de clase B”, sostuvo Daniel Murphy, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh).

Al observar la presencia de trabajadores estatales en la Unidad Regional, el ministro señaló: “nada que ver que estén presentes los trabajadores estatales”.

Pero Murphy le insistió: “Usted tiene que rendir cuentas y dar la cara. Está claro que Massoni no da explicaciones, al igual que el gobernador Arcioni, que ya no sabemos si es su jefe o empleado”.

Luego afirmó que “Massoni no está garantizando seguridad; solo garantiza operativos ilegales contra los trabajadores de manera reiterada. Esta persona no debería seguir siendo ministro si no es capaz de garantizar seguridad”.

Finalmente, Murphy concluyó –según El Comodorense- que “Massoni prepotea a los medios de comunicación de forma permanentemente, pero cuando queremos hablar con él se escapa”.

EXPLICACIONES SIMPLES

El ministro no la pasó bien hoy en Comodoro ya que poco antes lo había increpado la dirigente social Emilse Saavedra en la plaza de la Escuela 83 cuando se reunió un grupo de personas que proyectaba una marcha para pedir la aparición de la adolescente Abigail. Allí estaba su madre y Massoni se acercó para dialogar con ella.

En ese marco, el funcionario le restó dramatismo a la desaparición de la adolescente a la que buscaban desde el martes 20 y que apareció esta tarde.

"No se puede encontrar a alguien que no quiere ser encontrada. Es una chica de 15 años que ha tomado la determinación de irse con su novio. Abigail está bien; no ha sido llevada a la fuerza ni en contra de su voluntad", expresó entonces Massoni.

"Necesitamos hoy, a más tardar mañana, dar con el paradero de esta chica porque no podemos seguir direccionando el recurso humano policial en esta época en esta búsqueda", dijo mientras hacía público el nombre del joven de 19 años –oriundo de Caleta Olivia- que sería el novio de la menor.