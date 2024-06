Matías Alé le propuso casamiento a su novia 24 años menor que él

A mediados de mayo, Matías Alé sorprendió al contar que estaba en pareja con Martina Vignolo, una joven profesora de educación física de 22 años, oriunda de Mar del Plata.

Este fin de semana, el actor se alzó con la estatuilla por Mejor Labor Animación Masculina en los Martín Fierro Federal por el programa Showbeach, que realizó en la televisión de Villa Carlos Paz. Al escuchar su nombre, Alé se dirigió al escenario a agradecer el premio, mientras su novia lo escuchaba desde la mesa en un mar de lágrimas.

Al recibir la estatuilla, el actor comenzó a dar un discurso sobre los difíciles momentos que debió atravesar en su vida. “Es un sueño cumplido. Hace 25 años que te sueño Martín Fierro, hace 27 años se me fue mi papá, hoy lo tengo en este reloj, color azul y oro”, comenzó diciendo, recordando a su fallecido padre.

“Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, porque yo siempre iba de invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, siguió Matías.

Y agregó, antes de comenzar a decir las palabras que cambiarían el rumbo del discurso: “Nunca pensé que iba a estar arriba del escenario. A la gente que se cayó en algún momento, más allá de si el premio es un Martín Fierro, sepan que se pueden levantar y llevarse un galardón como este”.

“Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”, lanzó, entonces, Alé, mientras que Guillermo Andino y Pamela David, los conductores de la entrega de premios, llamaban a Martina al escenario.

El actor le pidió a los presentes si podía demorarse unos minutos más del tiempo habilitado para dar los clásicos discursos y, una vez que la joven llegó al lado de su pareja, Matías dijo: “Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”.

En lugar de sacar un anillo de compromiso de su bolsillo, el actor le enseñó una pequeña alpargata. “No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, explicó.

“Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo, pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, lanzó, entonces, Matías. “Sí, obvio”, respondió Martina, visiblemente emocionada, y mientras se fundía en un abrazo con su ahora futuro esposo.

A través de sus redes sociales, tras la entrega de premios, la joven le dedicó una tierna historia a Matías por su logro y, además, hizo referencia al pedido de casamiento: "Merecido es poco. Te amo y te felicito siempre. No paras de sorprenderme en cada segundo. Una locura hermosa y claro que sí".

Recientemente, invitado al programa de Juana Viale, Matías Alé dio detalles sobre su relación con Martina y contó que incluso ya tiene pensado los nombres de sus futuros hijos.

"Les puedo decir que tienen nombre ya... nuestros hijos, ¿está mal? ¿Quieren saberlos? Son hermosos. Ella es de Mar del Plata... Alfonsina (por Alfonsina Storni) Jazmín, porque ella se llama Jazmín. Y si es hombre, yo me llamo Juan Matías, mi papá se llamaba Juan Carlos, el segundo nombre va a ser Juan y el primero va a ser Otto... Otto Juan".

Previamente, cuando presentó a Martina públicamente en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), el actor ya había mencionado: "Mañana no, el día de hoy, ya se lo dije, yo quiero ser padre y quiero que sea ella (la madre de sus hijos)". Aunque Martina no se mostró tan de acuerdo y precisó: "Es un futuro lejano".

Fuente: Clarín