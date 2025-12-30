Mauricio Cuero refuerza a Deportivo Madryn

Deportivo Madryn confirmó en las últimas horas la incorporación del colombiano Mauricio Cuero como nuevo refuerzo para la temporada 2026 de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El extremo derecho, de 32 años, llega en condición de jugador libre, tras un paso sin éxito por Deportivo Garcilaso de Perú, y se suma al plantel luego de que el conjunto chubutense no lograra el ascenso a la Liga Profesional en la última temporada.

La confirmación se dio a conocer a través de un comunicado oficial difundido por la institución chubutense, en el que se detalló la llegada del delantero y se destacó su recorrido profesional. “Mauricio Cuero, nuevo jugador del Club Social y Deportivo Madryn. El delantero de 32 años llega luego de su última experiencia en Deportivo Garcilaso, equipo de la Liga 1 de Perú. De extensa trayectoria en el fútbol sudamericano, Mauricio vistió la camiseta de Olimpo, Banfield, Independiente, Belgrano, Olimpia de Paraguay, además de Tijuana, Atlas y Santos Laguna en México. ¡Bienvenido al Aurinegro!”, expresó el club.

El atacante colombiano cuenta con una amplia trayectoria en distintos mercados. En Argentina tuvo pasos por Olimpo de Bahía Blanca, Banfield, Independiente de Avellaneda y Belgrano de Córdoba, acumulando experiencia en Primera división y en contextos de alta presión competitiva. A nivel internacional, defendió los colores de Olimpia de Paraguay y desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol mexicano, donde integró los planteles de Tijuana, Atlas y Santos Laguna.