Mayan reveló los motivos de la demanda a Mac Allister

Camila Mayan se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace unas semanas. Tras su escandalosa separación de Alexis Mac Allister, la cual tuvo lugar en diciembre de 2022 tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, la influencer le inició una demanda al futbolista, exigiendo una compensación económica por los cinco años de relación que mantuvieron.

Todos recuerdan el polémico triángulo amoroso que involucró a Mac Allister y Mayan en aquellos tiempos. El volante decidió dejar a su pareja para semanas después blanquear su romance con Ailén Cova, su mejor amiga. Una historia de engaños, infidelidades y oscuros secretos.

Si bien la influencer fue compartiendo algunos detalles de la ruptura en estos últimos meses -es parte de Patria y Familia, uno de los programas éxito de Luzu-, todo terminó por explotar tras la reciente victoria de la Selección en la Copa América. Fue entonces cuando se generó un picante ida y vuelta con la familia del jugador.

Silvina Riela, la madre del mediocampista, recordó la separación de su hijo y le lanzó algunos palitos totalmente innecesarios hacia su exnuera. La especialista de moda recogió el guante y no tardó en responderle, para después darse a conocer la demanda que le inició a su ex.

Aunque siempre se mostró reacia al momento de hablar de su vida íntima, Cami decidió romper el silencio para que se deje de especular con su situación y por estas horas dio un móvil para LAM, donde explicó los verdaderos motivos detrás de esta demanda que inició ante la Justicia.

"Dudaba en hacer el reclamo por el que dirán", arrancó diciendo, para luego explicar: "Lo hice porque hay varias cuestiones, construimos algo juntos, no me parece justo que una persona se quede aislada. No hice lo mismo que él, no necesito que nadie me lo explique".

"Estuve ahí, construimos algo, aporté lo que pude para que eso suceda, me parece que no te podes correr y ya sin nada, cuando hay tanto que se hace para llegar a eso. No es solo jugar, hay muchas cosas que se hacen alrededor. Convivimos dos años y medio", siguió argumentando la influencer.

Ángel de Brito le preguntó si los motivos de esta demanda de dinero tienen que ver con la traición del futbolista, aunque Cami negó que fuese por dicha razón: "No le reclamo por cómo se comportó, cada uno se mueve en la vida con sus herramientas. Esto no viene del resentimiento o del dolor. Me dicen interesada, despechada, que vaya a laburar".

El conductor de LAM le recordó los dichos de Silvina: "La mamá, que lo defiende además de ser su apoderada, dijo que finalmente pasó lo que esperaban, que te conocieron como persona después de que te separaste". Sin embargo ella retrucó: "Sí, a mi también me pasó. Así que tranqui", revelando la desilusión que se llevó con su exsuegra.

Por otro lado, la joven también habló de cómo rearmó su vida una vez que regresó de Inglaterra: “Ni bien llegué de Inglaterra, me puse a trabajar con todo lo que pude, fui a todos los lugares que me invitaron, hablé con todas las personas que pude, hice todos los contactos que se me dieron. Todo lo que tenía a mi alcance lo hice y era yo, y era yo sin pareja. Lo venía preparando hace mucho tiempo y venía, qué sé yo, viendo cómo me podía ir metiendo en esto”.