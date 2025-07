Mayans: "Las provincias se dan cuenta que son estafadas por el Gobierno"

El senador José Mayans instó a los gobernadores a defender el paquete de leyes aprobado el jueves en el Senado. En esa línea, analizó la relación de Nación con los jefes provinciales y afirmó que “las provincias se dan cuenta de que son estafadas por el Gobierno".

"El país hace dos años que no tiene presupuesto, entonces no tiene certeza. En el primer año pusieron la excusa, por la medida que tenían que tomar, porque según el Presidente teníamos 17.000% de inflación, y en ningún momento presentaron un presupuesto", señaló el senador.

"Sin presupuesto, la verdad que el país no tiene certeza y se produce lo que se produjo el jueves: las provincias se dan cuenta que prácticamente son estafadas por el Gobierno nacional", arrojó en diálogo con Radio Mitre.

En esa línea, comentó sobre reuniones con los mandatarios provinciales: "Yo estuve en el zoom con los gobernadores, estaban todos reclamando lo que le corresponde porque tienen sus responsabilidades".

Según dejó trascender, mantuvo una conversación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la que le comentó que Nación le estaría debiendo a la provincia de Buenos Aires u$s11 millones, "prácticamente el préstamo que tomó el presidente con el FMI".

Así, Mayans sostuvo que si el presidente "no tiene presupuesto y sigue manejando el país a decretazo", pasa "lo que pasó" en el Senado: "El parlamento le está llamando la atención, un gobierno no se puede manejar como hasta ahora" y detalló que se deben contemplar los sistemas sociales, de servicios económicos, defensa y seguridad y en gasto de la deuda.

Para finalizar, sobre los gobernadores dijo: "lo que los juntó es la desgracia, para que le digan al Gobierno que así no se puede seguir y le deben una fortuna a las provincias".

CRÍTICAS A CAPUTO

También le dedicó unas palabras al ministro de Economía Luis Caputo y lo tildó de "mentiroso": "Miente en la relación con las provincias, él dice que no les debe nada. Pregúntenle a las provincias, no a las que son de signo opositor" y detalló: "A las 13 provincias que no le han transferido a las cajas no le han dado un solo peso de lo que le corresponde por percepción del sistema previsional".

"El ministro tiene pánico de ir al Congreso a explicar por qué tenemos u$s100,000,000 millones más de deuda en un año y medio de un plan que él dice que es exitoso y que está haciendo agua por todas partes. ¿Dónde está el superávit que dice el Gobierno?".

"El plan había sido devaluación, importación, llevar los servicios a precio dólar. La Argentina es un país carísimo", finalizó Mayans.