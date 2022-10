El suboficial Gustavo Echenique contó lo que sufrió en un audio enviado a sus familiares. "Un flaco irrumpió y me atacó".

"Me dio un par de mazazos", habló el militar agredido en Base Marambio

El suboficial Gustavo Echenique, que fue brutalmente atacado a mazazos por un compañero de la Base militar Marambio en la Antártida, habló sobre el violento episodio que sufrió mientras dormía. Fue a través de un audio que envió a sus amigos y familiares que trascendió a los medios este miércoles.

Allí confirmó que se encuentra en buen estado de salud y que será trasladado a Buenos Aires entre el jueves y el viernes para que le realicen una serie de estudios.

“Quédense tranquilos, estoy bien, mañana o pasado hay un vuelo que me lleva a Buenos Aires a hacerme unos estudios. Recibí unos golpes, estaba acostado e irrumpió un flaco a la habitación, me dio un par de mazazos, lo empujé y después entró otro grupo y lo sacó. No caemos ninguno todavía qué paso”, aseguró Echenique.

El suboficial mayor fue atacado por otro suboficial que ingresó a su habitación el sábado a la madrugada, mientras la víctima dormía. La noche anterior habían tenido una discusión y el atacante llegó a propinarle tres golpes con la maza hasta que otros compañeros llegaron para separarlos.

El Encargado de la Base Conjunta Marambio será trasladado en las próximas horas en un avión Hércules hacia un centro de salud de mayor complejidad. Sufrió dos lesiones cortantes por las que recibió ocho puntos de sutura en el rostro, aunque su vida nunca estuvo en peligro y mientras lo atendían estuvo consciente en todo momento.

“Como medida preventiva se procedió a replegar al Continente al presunto agresor y evacuar al agredido para su monitoreo y seguimiento en su evolución sanitaria. Simultáneamente, se iniciaron las actuaciones de justicia militar correspondientes a fin de esclarecer los hechos sucedidos”, indicó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto de las FFAA -Comando Conjunto Antártico.

DIFERENCIAS SALARIALES

El conflicto tuvo su origen en la crisis económica por las diferencias salariales que se perciben entre los efectivos de las tres fuerzas armadas que están instalados en la Base Marambio, intentó ser resuelto por este veterano suboficial con un violento ataque, que estuvo a punto de terminar en tragedia.

Los integrantes de la Fuerza Aérea perciben la compensación salarial correspondiente al “pase” y “zona” por servir en la Antártida. Eso no sucede con los efectivos de la Armada y el Ejército argentino.

Como consecuencia de esto “se dan diferencias que llevan a que, por ejemplo, un Suboficial cobre lo mismo o más que un Jefe de Base, con todo lo que ello implica en la organización y cadena de disciplina”, describió el periodista Bryan J. Mayer.

El agresor fue relevado de su cargo y separado momentáneamente, al menos hasta que, tras la investigación, las autoridades militares lleguen a una resolución.