Mejora Benjamín: "es un milagro; pensé que se me iba"

El hecho ocurrió el viernes pasado, alrededor de las 21.30, en la esquina de Angel Velaz y Hernando de Magallanes. Benjamín, de 6 años, iba en bicicleta, al lado de su padre. Volvían de una “changa” en el barrio José Fuchs e iban a su domicilio en el San Cayetano.

En la citada esquina, el pequeño fue atropellado por S.J. (54 años), quien conducía una Toyota Hilux. Los pormenores del incidente dan cuenta de que todo pudo haber terminado trágicamente.

“Ese día volvía de cambiar un termotanque. Veníamos del Fuchs camino al San Cayetano. El, como siempre, iba al lado mío y cuando veníamos por Estados Unidos y doblamos en Magallanes, en los cinco segundos que me descuidé pensando en qué comprar para cocinar, Benjamín avanzó jugando a correr carreras y no me dio tiempo ni a decirle ‘tené cuidado’”, relató su padre a AZM Tv.

“La camioneta venía fuerte y me lo atropelló. Primero lo empujó y después le pasó por encima. Primero la rueda de adelante le pasó por la pelvis y la rueda de atrás le pisó el cráneo. Gracias a Dios el cráneo no está quebrado como se pensó al principio. La tomografía decía que sí, pero ahora que le bajo la inflamación se dieron cuenta de que parece que no. Un verdadero milagro. Yo pensé que se me iba”, contó Jonathan.

Tras el accidente, el padre atinó a mantener consciente al pequeño para que no se desmayara y tuvo la fortuna de que esta vez la ambulancia llegara rápido.

“Está evolucionando bastante bien, a pesar de los daños que tuvo. Va a ser complicado, pero dentro de todo ya recobró el conocimiento y pudo hablar. Tuvo múltiples quebraduras, pero está fuera de peligro. Va a ser un proceso bastante largo”, agregó el padre.

Jonathan se mostró agradecido por la solidaridad de los comodorenses en las horas posteriores al accidente. “Gracias a Dios la sociedad fue muy buena. Ya tenemos bastantes pañales y toallitas; por ahora nos manejamos con lo que tenemos. Yo estoy en todo momento con él. Lo único que pediría es una pequeña ayuda con algún dinero como para sustentar acá; comprarle algo porque yo trabajo en negro”, concluyó.