Melconian: "Ya tengo los huevos al plato con los jóvenes que se van"

El posible ministro de Economía de Patricia Bullrich dio una entrevista en la que defendió su plan económico y le dijo a la juventud que esto "tiene solución". "Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá; me hago el boludo y me voy a Miami", dijo enfático.