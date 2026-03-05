En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Municipalidad de Caleta Olivia, invita a la comunidad a participar del evento “Mujeres en Movimiento”·

Mes de la Mujer: invitan a un evento en la costanera

El mismo se organiza a través de la Supervisión de Relaciones Institucionales y se llevará a cabo el sábado 14 de marzo a partir de las 10:30 en la costanera local.

El punto de encuentro será la Radio Municipal, desde donde partirá un recorrido recreativo hasta la rotonda del puerto y regreso al mismo lugar.

La propuesta consiste en un bicipaseo, aunque también podrán sumarse quienes deseen hacerlo caminando o en rollers, promoviendo así la participación de personas de todas las edades.

La actividad será abierta a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa y sin requerir experiencia ni una condición física específica, ya que el objetivo principal es generar un espacio de encuentro, movimiento y reflexión en torno a la importancia de seguir construyendo una sociedad más igualitaria.

Durante el trayecto se dispondrá de un punto de hidratación a mitad del recorrido, acompañando a quienes participen de la jornada.

El encuentro finalizará con palabras alusivas a la conmemoración del Mes de la Mujer, en un espacio pensado para destacar el rol de las mujeres en la comunidad y promover la participación colectiva.

Desde el Municipio se invita a vecinas y vecinos a sumarse a esta propuesta recreativa que busca celebrar, visibilizar y acompañar el protagonismo de las mujeres en la vida social de la ciudad.

Al respecto, ell supervisor de Relaciones Institucionales, Néstor Vivar recomendó que estén atentos a las redes la próxima semana porque se estará informando más detalles de la actividad.