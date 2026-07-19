Messi ganó 5,6 millones de seguidores en Instagram por el Mundial

Los jugadores de la selección argentina registraron un aumento colectivo de 18,4 millones de seguidores en la red social.

El Mundial 2026 no solo se ha vivido con intensidad en los estadios norteamericanos, sino que ha provocado una explosión masiva en las plataformas digitales. De acuerdo con el reporte oficial presentado por Meta sobre el impacto del evento en sus redes sociales, Lionel Messi demostró una vez más que su liderazgo trasciende el césped y que se mantiene como una de las figuras más magnéticas del planeta.

Durante el primer mes de la Copa del Mundo (del 11 de junio al 11 de julio), Messi sumó 5,6 millones de nuevos seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Con este notable incremento, el 10 y capitán argentino consolidó una base que supera los 512 millones de fanáticos en la plataforma, manteniéndose firmemente en la cúspide de las celebridades más seguidas de la historia.

El impacto de Messi actuó como el motor principal para las métricas de su federación. La Selección de Argentina registró un crecimiento colectivo de 18,4 millones de nuevos seguidores a nivel de plantilla, un incremento del 2,8% impulsado sustancialmente por la actividad de su capitán.

Esta efervescencia argentina también se trasladó a otras aplicaciones de Meta: durante el vibrante partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, WhatsApp superó la marca de 29 millones de mensajes por segundo, lo que estableció un nuevo récord histórico para la plataforma que batió el hito alcanzado previamente en la final del Mundial de 2022.

En lo estrictamente deportivo, la participación de Lionel Messi en esta Copa del Mundo de 2026 ha vuelto a ser el foco absoluto de la atención internacional. Ejerciendo su rol de líder indiscutible y capitán de la Albiceleste, ‘Lío’ ha comandado el ataque del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en una exigente travesía por los campos de juego de Norteamérica.

Hasta el momento, el trayecto de Argentina ha estado marcado por la madurez y la alta competencia. El equipo superó con solidez la fase de grupos y afrontó sus pruebas más difíciles en las rondas eliminatorias, donde Messi siempre tuvo influencia directa en los resultados. Solo en estos cuatro partidos, el capitán ha sumado cuatro asistencias y dos goles de los ocho que ya lleva anotados en el torneo.

La destacada participación del ’10′ no solo quedará en las estadísticas. La afición recordará postales como su celebración del gol del empate contra Egipto o el desahogo tras el pitazo final que decretaba la victoria contra Inglaterra y el pase de la Albiceleste a la final.

El reporte de Meta destaca que Messi no estuvo solo en la cima de la interacción, compartiendo el protagonismo con otras grandes figuras y sorpresas del torneo. Entre los crecimientos individuales más destacados del mes se encuentra el delantero noruego Erling Haaland, quien sumó 23 millones de nuevos seguidores en Instagram.

Sin embargo, la gran anomalía y revelación del torneo digital la protagonizó el arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien pasó de tener 37.000 seguidores a alcanzar los 28,8 millones, un crecimiento exponencial cercano al 77.000% que arrastró a su selección a liderar el ranking porcentual de países.

A nivel juvenil y estrellas en ascenso, futbolistas como el brasileño Endrick (+5,2 millones), el inglés Jude Bellingham (+4,2 millones), el francés Michael Olise (+4 millones) y la joya española Lamine Yamal (+3 millones) también aprovecharon el escaparate global para expandir significativamente sus comunidades.