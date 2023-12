Messi no fue a un programa por la presencia de otro invitado

No es algo habitual ver a Lionel Messi en un estudio de televisión para ser parte de una entrevista. La mayoría de las veces que se lo vio frente a las cámaras, además de sus declaraciones después de los partidos, casi siempre son grabadas en algún lugar específico. Sin embargo, salió a la luz una extraña decisión de Leo con un programa, que tenía todo arreglado pero optó por no ir por la presencia de un exjugador.

CBS Sports Golazo quería entrevistar a Leo, en vivo. Pero, Kate Abdo, la conductora del programa, confesó la razón por la cual no pudieron contar con el argentino. “¿Tengo permiso para decir esto?”, consultó Abdo para luego revelar el misterio de su negativa.

“Hicimos una invitación oficial, extendimos una a Inter Miami, le pedimos que viniera al programa. ¿Sabes cuál fue la respuesta oficial de Inter Miami? Aparentemente, Lionel Messi no irá a ningún programa de televisión en el que esté Jamie Carragher”, reveló. El exdefensor del Liverpool y Messi tuvieron varios cruces en el pasado y por eso el enojo del campeón del mundo.

A principios de 2022, Jamie Carragher, exfutbolista inglés y que ahora se desempeña como comentarista deportivo, criticó a Lionel Messi y aseguró que no era un gran fichaje para el PSG. Ante esa situación, el ex Liverpool reveló que poco después de haber dicho eso recibió un mensaje privado por Instagram del propio Messi.

“Messi no está contento conmigo. Recibí un mensaje privado por Instagram de él mismo. No voy a mostrar el mensaje, pero básicamente me dijo que era un burro”, contó el legendario exjugador inglés en medio de la transmisión de Sky Sports.

“No creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG”, insistió Carragher. Y agregó: “Lionel, te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos y comparado contigo yo era un burro, pero no estás jugando lo suficientemente bien”.