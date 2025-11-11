México será el rival de Argentina en 16vos. de final del Mundial Sub 17

La selección de México se convirtió en el rival que tendrá Argentina, cuando este viernes, comiencen a jugarse -en horario a definir- los 16vos. de final del Mundial Sub 17 de fútbol, que se desarrolla en Qatar, y que organiza la FIFA.
El elenco “albiceleste”, que dirige Diego Placente, finalizó primera del “Grupo “D” con puntaje ideal -fue la mejor de la primera fase-, mientras que los mexicanos, ocuparon el tercer lugar del “F”, con un triunfo y dos derrotas.
El elenco “verde” logró pasar de ronda ya que se vio beneficiado por la victoria de Malí (2-0) ante Arabia Saudita. Ese resultado le permitió a México pasar a costa de sus homólogos asiáticos gracias a una mejor puntuación en la conducta del equipo
Mientras tanto, este martes, Argentina entrenó por la tarde en el Complejo Al Thumama, en su primer entrenamiento de cara a la segunda etapa del Mundial y a los dieciseisavos de final.
El plantel “albiceleste” realizó un trabajo intenso, entrada en calor con pelota, mientras los arqueros realizaban trabajos específicos, táctico, con salida y finalización y fútbol reducido.
………………….
Panorama – Martes 11
Grupo “K”
- Uganda 1 / Francia 0.
- Chile 2 / Canadá 1.
Grupo “J”
- República Irlanda 0 / Paraguay 0.
- Uzbekistán 6 / Panamá 1.
Grupo “I”
- República Checa 0 / Estados Unidos 1.
- Burkina Faso 2 / Tayikistán 0.
Grupo “L”
- Arabia Saudita 0 / Malí 2.
- Nueva Zelanda 1 / Austria 4.
……………..
Viernes 14 – 16vos. de final
- Argentina vs México.
- Brasil vs Paraguay.
- Venezuela vs Corea del Norte.
- Francia vs Colombia.
- Estados Unidos vs Marruecos.
- República de Irlanda vs Canadá.
- Senegal vs Uganda.
- Austria vs Túnez.
- Suiza vs Egipto.
- Alemania vs Burkina Faso.
- Zambia vs Malí.
- Croacia vs Ubezkistán.
- Italia vs República Checa.
- Corea del Sur vs Inglaterra.
- Portugal vs Bélgica.
- Japón vs Sudáfrica.