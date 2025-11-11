La “Albiceleste”, que fue la mejor de la primera fase, conoce a quién enfrentará por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar.

México será el rival de Argentina en 16vos. de final del Mundial Sub 17

La selección de México se convirtió en el rival que tendrá Argentina, cuando este viernes, comiencen a jugarse -en horario a definir- los 16vos. de final del Mundial Sub 17 de fútbol, que se desarrolla en Qatar, y que organiza la FIFA.

El elenco “albiceleste”, que dirige Diego Placente, finalizó primera del “Grupo “D” con puntaje ideal -fue la mejor de la primera fase-, mientras que los mexicanos, ocuparon el tercer lugar del “F”, con un triunfo y dos derrotas.

El elenco “verde” logró pasar de ronda ya que se vio beneficiado por la victoria de Malí (2-0) ante Arabia Saudita. Ese resultado le permitió a México pasar a costa de sus homólogos asiáticos gracias a una mejor puntuación en la conducta del equipo

Mientras tanto, este martes, Argentina entrenó por la tarde en el Complejo Al Thumama, en su primer entrenamiento de cara a la segunda etapa del Mundial y a los dieciseisavos de final.

El plantel “albiceleste” realizó un trabajo intenso, entrada en calor con pelota, mientras los arqueros realizaban trabajos específicos, táctico, con salida y finalización y fútbol reducido.

Panorama – Martes 11

Grupo “K”

- Uganda 1 / Francia 0.

- Chile 2 / Canadá 1.

Grupo “J”

- República Irlanda 0 / Paraguay 0.

- Uzbekistán 6 / Panamá 1.

Grupo “I”

- República Checa 0 / Estados Unidos 1.

- Burkina Faso 2 / Tayikistán 0.

Grupo “L”

- Arabia Saudita 0 / Malí 2.

- Nueva Zelanda 1 / Austria 4.

Viernes 14 – 16vos. de final

- Argentina vs México.

- Brasil vs Paraguay.

- Venezuela vs Corea del Norte.

- Francia vs Colombia.

- Estados Unidos vs Marruecos.

- República de Irlanda vs Canadá.

- Senegal vs Uganda.

- Austria vs Túnez.

- Suiza vs Egipto.

- Alemania vs Burkina Faso.

- Zambia vs Malí.

- Croacia vs Ubezkistán.

- Italia vs República Checa.

- Corea del Sur vs Inglaterra.

- Portugal vs Bélgica.

- Japón vs Sudáfrica.