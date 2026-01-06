Mickey Rourke denunció que alguien se hizo pasar por él

El actor contó que va a iniciarle un juicio a la persona que planificó una campaña en redes para recaudar fondos en su nombre.

Un giro impredecible tomó el caso de Mickey Rourke, que en las últimas horas había trascendido que está a punto de ser desalojado de su casa. El actor denunció que alguien sin su permiso tomó su nombre para pedirles dinero a sus fanáticos a través de una plataforma de crowfunding.

El actor rompió el silencio sobre su desesperada situación económica y anunció que iniciará una demanda contra la persona que usó su nombre para la campaña de recaudación en las redes.

Hasta el momento, el perfil de GoFundMe que se hizo con el pedido para él de 100 mil dólares como tope lleva juntado casi esa cifra.

A través de su perfil de Instagram, Rourke dijo que nunca supo acerca de esta campaña. “Ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, preferiría no pedir ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola por el c... y apretar el gatillo”, lanzó, fiel a su estilo.

El actor dijo que estaba “frustrado”, “confundido” y no entendía por qué alguien creó este evento con su nombre. “No sabría qué es una fundación GoFundMe ni en un millón de años. Mi vida es muy simple, no recurriría a fuentes externas como esa”, comentó.

Según los registros de la web de crowfunding, la persona que hizo la movida online fue Liya-Joelle Jones, quien se describió como asistente de Kimberly Hines, representante de Rourke. En la campaña declaró que se creó con el pleno permiso de Rourke. “Esto es humillante. Pero estoy seguro de que lo superaré como cualquier otra cosa”, remarcó el actor.

Rourke reflexionó sobre su carrera y dijo que gestionó el dinero que recibió a lo largo de su vida “de una forma terrible” y que por eso vive esta situación. “No fui diplomático. Tuve que ir a terapia durante más de 20 años para superar el daño que me hicieron hace años. Trabajé muy duro para superarlo. Ya no soy esa persona”, se sinceró.

Sobre el final de su mensaje, enfatizó que nunca le pediría “ni un centavo” a gente desconocida ni a fanáticos. “Ese no es mi estilo. Recuperen su dinero. No lo haría de esta manera. Tengo demasiado orgullo”, cerró.

Qué pasó con Mickey Rourke

La realidad económica de Mickey Rourke es una de las peores de su vida. De acuerdo a los medios TMZ y Page Six, el famoso protagonista de El luchador vive con lo poco que está recaudando.

Sin trabajo desde hace meses, a Rourke se le complicó pagar el alquiler de su casa ubicada en Los Ángeles. Es por eso que lo intimaron a un desalojo, con una deuda que acumula casi 60.000 dólares más los honorarios de los abogados, según TMZ.

El sitio obtuvo documentos judiciales en los que se puntualiza la situación que se desató en la vida del actor a mitad de diciembre de 2025, justo antes de la Navidad.

El alquiler era de 5000 dólares cuando comenzó a vivir allí hace unos años, pero a los pocos meses se lo aumentaron a 7000, de acuerdo a la información que cita ese medio especializado. Con pocos ingresos, fue acumulando una deuda impagable. En esa propiedad, según Los Angeles Times, también vivió un par de años el novelista Raymond Chandler.