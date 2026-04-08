Miércoles agradable en Comodoro: sube la temperatura

La jornada se presentará estable, con cielo algo nublado durante el día y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Este miércoles 8 de abril, Comodoro Rivadavia tendrá un día con buen tiempo y temperaturas en ascenso, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y viento leve del sector sur, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielo algo nublado y una máxima que alcanzará los 20°C, acompañada por viento moderado del noroeste, entre 13 y 22 km/h.

En tanto, hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura en descenso a los 12°C y viento leve del sector norte.