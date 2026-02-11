Miércoles inestable en Comodoro: chaparrones y ráfagas intensas

La jornada de este miércoles 11 de febrero se presenta inestable y con lluvias intermitentes en Comodoro Rivadavia, de acuerdo al pronóstico oficial. Además de los chaparrones previstos durante todo el día, el viento volverá a ser protagonista, especialmente por la mañana.

Durante las primeras horas se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%, una temperatura mínima de 12°C y vientos del sudoeste entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Por la tarde continuará la inestabilidad, también con chaparrones aislados y una temperatura máxima estimada en 18°C. El viento disminuirá levemente su intensidad, con velocidades entre 23 y 31 km/h, aunque las ráfagas podrían mantenerse entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche aumentará la probabilidad de lluvias, con valores que podrían ubicarse entre 40 y 70%, mientras que la temperatura descenderá a 15°C. El viento rotará al sur, manteniéndose entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.