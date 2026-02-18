El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles en Comodoro Rivadavia una jornada con cielo mayormente soleado, temperaturas templadas y viento de intensidad moderada a lo largo de la mayor parte del día.

Miércoles con máxima de 22°C y viento moderado en Comodoro

En cuanto a las temperatura, se mantendrá, durante las primeras horas de la mañana alrededor de los 15 °C. Se prevé una máxima durante la tarde cerca de 22 °C, favoreciendo una sensación térmica agradable.

A lo largo de la jornada el viento seguirá presente, con intensidad moderada, especialmente hacia la tarde.

Según datos de pronósticos meteorológicos, las ráfagas de viento pueden ubicarse en torno a los 35–43 km/h durante las horas de mayor intensidad, aunque sin registros de fenómenos extremos.

Hacia la tarde y noche, la velocidad del viento tiende a disminuir, con condiciones más calmas comparadas con las primeras horas del día.

La jornada será generalmente tranquila y con poco riesgo de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre y con una sensación térmica agradable durante la tarde.