Miércoles con máxima de 22°C y viento moderado en Comodoro

En cuanto a las temperatura, se mantendrá, durante las primeras horas de la mañana alrededor de los 15 °C. Se prevé una máxima durante la tarde cerca de 22 °C, favoreciendo una sensación térmica agradable.
A lo largo de la jornada el viento seguirá presente, con intensidad moderada, especialmente hacia la tarde.
Según datos de pronósticos meteorológicos, las ráfagas de viento pueden ubicarse en torno a los 35–43 km/h durante las horas de mayor intensidad, aunque sin registros de fenómenos extremos.
Hacia la tarde y noche, la velocidad del viento tiende a disminuir, con condiciones más calmas comparadas con las primeras horas del día.
La jornada será generalmente tranquila y con poco riesgo de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre y con una sensación térmica agradable durante la tarde.