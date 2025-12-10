Gimnasia-Petroquímica y La Fede-Náutico Rada Tilly buscan un lugar en la final del Clausura. Se juega en el gimnasio Diego Simón.

Miércoles de semifinales en la Primera Masculino

El gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi, será este miércoles el escenario de la Final Four -semifinales- del torneo Clausura de básquet de Primera división de la rama masculina.

En ese contexto, desde las 20, se enfrentarán Gimnasia y Esgrima -segundo- y Petroquímica, que terminó cuarto la fase regular. El partido será arbitrado por Rodrigo Reyes, José Bova y Mario Contreras.

Y a continuación, desde las 22, La Fede Deportiva, quien fue el mejor de la fase clasificatoria, se las verá con Náutico Rada Tilly, que terminó cuarto.

Este segundo encuentro será controlado por Leandro Aguirre, Facundo Iza y Axel Catalán.

Por otra parte, este martes, en dos escenarios de juego, se jugó el Final Four de la categoría U-15, tanto en masculino como en femenino.

En varones, los clasificados son Gimnasia “Verde”, que venció a Gimnasia “Blanco” 85-31, y La Fede Deportiva “Bordó”, que derrotó a Comisión de Actividades Infantiles por 67-23.

Mientras que en mujeres, La Fede superó a Petroquímica 50-35 y Náutico Rada Tilly “Amarillo” hizo lo propio venciendo a Gimnasia y Esgrima por 57-35.

Este jueves, mientras tanto, en el Socios Fundadores se jugará el partido por el tercer puesto y final en masculino, mientras que en Náutico, será hará lo mismo, pero en la rama femenina.

……………………….

Panorama

MARTES 9

En el Socios Fundadores – Final Four - Semifinal

U-15 M

- Gimnasia “Verde” 85 / Gimnasia “Blanco” 31.

U-15 M

- La Fede Deportiva “Bordó” 67 / Comisión de Actividades Infantiles 23.

En Náutico Rada Tilly – Final Four – Semifinal

U-15 F

- La Fede Deportiva 50 / Petroquímica 35.

U-15 F

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 57 / Gimnasia y Esgrima 35.

En Comisión de Actividades Infantiles – Fase Regular / 5

Primera M

- CAI 75 / Gimnasia y Esgrima 86.

Programa

MIERCOLES 10

En gimnasio Diego Simón – Final Four – Semifinal

20:30 Primera M – Semifinal 2: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Mario Contreras. CT: Juan Carlos Pérez.

22:00 Primera M – Semifinal 1: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.

JUEVES 11

En el Socios Fundadores – Final Four - Final

19:30 U-15 M – 3º Puesto: CAI vs Gimnasia “Blanco”. Arbitros: Guillermo Fernández y Axel Catalán.

21:30 U-15 M – 1º Puesto: Gimnasia “Verde” vs La Fede Deporiva “Bordó”. Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly – Final Four – Final

19:30 U-15 F – 3º Puesto: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Micaela Moncalieri.

21:30 U-15 F - 1º Puesto: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.