En masculino definirán el título La Fede “Bordó” y Náutico “Negro”, mientras que en femenino irán por la gloria La Fede y Náutico “Amarillo”.

Estos son los finalistas del Clausura en U-13

Se disputó este lunes, en dos escenarios de juego, el Final Four del torneo Clausura de básquet, correspondiente a la categoría U-13, en ambas ramas.

En ese contexto, en el gimnasio de Náutico Rada Tilly, La Fede “Bordó” superó a Comisión de Actividades Infantiles por 104-22 en masculino, mientras que en la otra semifinal, Náutico “Negro” venció a Gimnasia “Blanco” por 104-27.

Por su parte, en femenino, Náutico “Amarillo” le ganó 48-25 a Gimnasia y Esgrima, mientras que La Fede se impuso a Petroquímica por 44-14. Ambos partidos se jugaron en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi.

Cabe destacar, que en ambas ramas, la definición del tercer y primer puesto de la U-13 se jugará este domingo, en horario y en escenario a confirmar.

Por otra parte, este lunes en categoría Primera Femenino, el líder e invicto Petroquímica le ganó de local a Gimnasia y Esgrima por un ajustado 60-58.

TURNO PARA LA U-15

Este martes, mientras tanto, dará comienzo el Final Four en U-15 y también en ambas ramas.

En el Socios Fundadores, jugarán Gimnasia “Verde” y “Blanco” y luego La Fede Deportiva “Bordó” con Comisión de Actividades Infantiles, ambos en masculino.

Mientras que en Náutico Rada Tilly, jugarán las mujeres. Primero lo harán La Fede con Petroquímica y después, Náutico “Amarillo” ante Gimnasia.

Por su parte, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa recibirá a Gimnasia y Esgrima, por la 5ª fecha de la fase regular en la categoría Primera Masculino.

Panorama

LUNES 8

En Náutico Rada Tilly – Final Four (Semifinal)

- U-13 M

La Fede Deportiva “Bordó” 104 / CAI 22.

- U-13 M

Náutico Rada Tilly “Negro” 104 / Gimnasia y Esgrima “Blanco” 27.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

- U-13 F

Gimnasia y Esgrima 25 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 48.

U-13 F

- La Fede Deportiva 44 / Petroquímica 14.

En el Cemento Comodoro – Km 8 – Fase Regular

Primera F

- Petroquímica 60 / Gimnasia y Esgrima 58.

Programa

MARTES 9

En el Socios Fundadores – Final Four - Semifinal

19:30 U-15 M - Jgo. 1: Gimnasia “Verde” vs Gimnasia y “Blanco”. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

21:30 U-15 M - Jgo. 2: La Fede Deportiva “Bordó” vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly – Final Four – Semifinal

19:30 U-15 F -Jgo. 1: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

21:30 U-15 F – Jgo. 2: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

En Comisión de Actividades Infantiles – Fase Regular / 5

21:30 Primera M: CAI vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Matías Carrizo, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

MIERCOLES 10

En gimnasio Diego Simón – Final Four – Semifinal

20:00 Primera M – Semifinal 2 (2º Fase Regular vs 3º Fase Regular). Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Mario Contreras. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 Primera M – Semifinal 1 (1º Fase Regular vs 4º Fase Regular). Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández.

JUEVES 11

En el Socios Fundadores – Final Four - Final

19:30 U-15 M – 3º Puesto – Perdedor Jgo. 2 vs Perdedor Jgo. 1. Arbitros: Guillermo Fernández y Axel Catalán.

21:30 U-15 M – 1º Puesto – Ganador Jgo. 1 vs Ganador Jgo. 2. Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly – Final Four – Final

19:30 U-15 F – 3º Puesto – Perdedor Jgo. 2 vs Perdedor Jgo. 1. Arbitros: Leandro Aguirre y Micaela Moncalieri.

21:30 U-15 F – 1º Puesto – Ganador Jgo. 1 vs Ganador Jgo. 2. Arbitros: Leandro Aguirre y Matías Carrizo.

Foto: Basquet Nautico Rada Tilly.