Derrotó 91-81 a La Fede Deportiva y conquistó el título del torneo Clausura de básquet. Gimnasia se consagró en femenino.

La CAI es bicampeón en la categoría U-11

Comisión de Actividades Infantiles le ganó a La Fede Deportiva por 91-81 y con ese resultado se consagró campeón del torneo Clausura de básquet, logrando por segunda vez el título en la categoría U-11.

Jeremías Anríquez tuvo una brillante actuación con 34 puntos, 13 rebotes, 2 recuperos y una tapa. Mientras que Theo Van Haaster, también marcó 34 tantos, con 6 rebotes, 2 asistencias y 4 recuperos.

Por el lado de La Fede, se destacaron Gerónimo Luján con 17 unidades y 5 rebotes, mientras que Lázaro Schwindt lo escoltó con 13 puntos, 7 rebotes, 2 recuperos y 2 tapas.

Por su parte, el tercer puesto del certamen quedó para Náutico Rada Tilly “Amarillo” que superó 95-9 a su par de Náutico “Negro”. Mariano Ferra fue el goleador del partido con 20 tantos, 8 rebotes, 7 recuperos y 2 asistencias.

Por su parte, en la rama femenina, Gimnasia se quedó con el título ante La Fede, ya que el elenco de Kilómetro 3, -como pasó en el juego de ida- tampoco pudo completar plantel para el partido revancha.

Este lunes, mientras tanto, continuará la acción. En Náutico se jugará el Final Four en U-13 Masculino, mientras que en el gimnasio Diego Simón, será el Femenino.

Por su parte, en el gimnasio Cemento Comodoro, Petroquímica recibirá a Gimnasia por la fase regular en Primera división mujeres.

Panorama

SABADO 6

En Náutico Rada Tilly

Primera F

- Náutico Rada Tilly 36 / Gimnasia y Esgrima 71.

DOMINGO 7

En CAI – Final Four (Final) y Fase Regular

U-11 M: 3er. Puesto

- Náutico Rada Tilly “Negro” 9 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 95.

U-11 M: 1er. Puesto

- La Fede Deportiva “Bordó” 81 / CAI 91.

Primera M - Fase Regular

- CAI 48 / Náutico Rada Tilly 86.

En el Socios Fundadores Final (Juego. 2) y Fase Regular

U-11 F

- La Fede Deportiva 0 / Gimnasia y Esgrima 20.

Primera M - Fase Regular

- Gimnasia y Esgrima 77 / Petroquímica 62.

En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular

Primera F - Fase Regular

- Escuela Municipal Pueyrredón 21 / La Fede Deportiva 81.

LUNES 8

En Náutico Rada Tilly – Final Four (Semifinal)

15:00 U-13 M: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI (Jgo. 1). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

16:30 U-13 M: Náutico Rada Tilly “Negro” vs Gimnasia y Esgrima “Blanco” (Jgo. 2). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

La definición del 3er. y 1er. puesto se jugará el domingo 14 de diciembre.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

15:00 U-13 F: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (Jgo. 1). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

16:30 U-13 F: La Fede Deportiva vs Petroquímica (Jgo. 2). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

La definición del 3er. y 1er. puesto se jugará el domingo 14 de diciembre.

En el Cemento Comodoro – Km 8 – Fase Regular

19:00 Primera F: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

Foto: Prensa CAI.