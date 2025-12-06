Se disputó en la sede de Comisión de Actividades Infantiles el Final Four del torneo Clausura 2025.

La Fede "Bordó" y CAI definen el título en la U-11 Masculino

Los equipos de La Fede Deportiva “Bordó” y Comisión de Actividades Infantiles, se clasificaron para jugar este domingo la final de la categoría U-11 Masculina, del torneo Clausura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, La Fede se impuso a Náutico Rada Tilly “Negro” por 104 a 10, mientras que la CAI superó 85-70 a Náutico Rada Tilly “Amarillo”.

De esa manera, este domingo en el gimnasio Diego Simón, desde las 15 se jugará el partido por el tercer puesto y luego la gran final.

Mientras tanto, también durante la jornada del sábado, pero en el Socios Fundadores, se disputó -de manera amistosa- el primer juego del Final Four de U-11 Femenino.

Los puntos se los quedó Gimnasia y Esgrima con resultado de 20-0 ante La Fede Deportiva, ya que el elenco de Kilómetro 3 no completó plantel (tenía 11 jugadoras cuando el mínimo es de doce).

Este domingo, mientras tanto, desde las 16 se jugará el segundo partido y será otra vez en el Socios Fundadores.

Panorama

VIERNES 5

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

Primera F

Petroquímica 62 / Escuela Municipal Pueyrredón 28.

Primera M

Petroquímica 70 / Náutico Rada Tilly 60.

SABADO 6

En el Socios Fundadores – Final Four (Jgo. 1)

15:30 U-11 F

Gimnasia y Esgrima 20 / La Fede Deportiva 0.

En Comisión de Actividades Infantiles – Final Four (Semifinal).

15:30 U-11 M

La Fede Deportiva “Bordó” 104 / Náutico Rada Tilly “Negro” 10.

17:30 U-11 M

CAI 85 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 70.

Programa

DOMINGO 7

En CAI – Final Four (Final) y Fase Regular

15:30 U-11: 3er. Puesto: Náutico Rada Tilly “Negro” vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

17:30 U-11: 1er. Puesto: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

19:30 Primera M: CAI vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

En el Socios Fundadores Final (Juego. 2) y Fase Regular

16:00 U-11 F: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Marcia Carrizo.

18:30 Primera M: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular

20:00 Primera F: Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Micaela Moncalieri.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

LUNES 8

En Náutico Rada Tilly – Final Four (Semifinal)

15:00 U-13 M: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI (Jgo. 1). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

16:30 U-13 M: Náutico Rada Tilly “Negro” vs Gimnasia y Esgrima “Blanco” (Jgo. 2). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

La definición del 3er. y 1er. puesto se jugará el domingo 14 de diciembre.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

15:00 U-13 F: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (Jgo. 1). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

16:30 U-13 F: La Fede Deportiva vs Petroquímica (Jgo. 2). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

La definición del 3er. y 1er. puesto se jugará el domingo 14 de diciembre.

En el Cemento Comodoro – Km 8 – Fase Regular

19:00 Primera F: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.