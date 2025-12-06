La Fede "Bordó" y CAI definen el título en la U-11 Masculino

Los equipos de La Fede Deportiva “Bordó” y Comisión de Actividades Infantiles, se clasificaron para jugar este domingo la final de la categoría U-11 Masculina, del torneo Clausura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, La Fede se impuso a Náutico Rada Tilly “Negro” por 104 a 10, mientras que la CAI superó 85-70 a Náutico Rada Tilly “Amarillo”.
De esa manera, este domingo en el gimnasio Diego Simón, desde las 15 se jugará el partido por el tercer puesto y luego la gran final.
Mientras tanto, también durante la jornada del sábado, pero en el Socios Fundadores, se disputó -de manera amistosa- el primer juego del Final Four de U-11 Femenino.
Los puntos se los quedó Gimnasia y Esgrima con resultado de 20-0 ante La Fede Deportiva, ya que el elenco de Kilómetro 3 no completó plantel (tenía 11 jugadoras cuando el mínimo es de doce).
Este domingo, mientras tanto, desde las 16 se jugará el segundo partido y será otra vez en el Socios Fundadores.
………………
Panorama
VIERNES 5
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
Primera F
Petroquímica 62 / Escuela Municipal Pueyrredón 28.
Primera M
Petroquímica 70 / Náutico Rada Tilly 60.
SABADO 6
En el Socios Fundadores – Final Four (Jgo. 1)
15:30 U-11 F
Gimnasia y Esgrima 20 / La Fede Deportiva 0.
En Comisión de Actividades Infantiles – Final Four (Semifinal).
15:30 U-11 M
La Fede Deportiva “Bordó” 104 / Náutico Rada Tilly “Negro” 10.
17:30 U-11 M
CAI 85 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 70.
Programa
DOMINGO 7
En CAI – Final Four (Final) y Fase Regular
15:30 U-11: 3er. Puesto: Náutico Rada Tilly “Negro” vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.
17:30 U-11: 1er. Puesto: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.
19:30 Primera M: CAI vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.
En el Socios Fundadores Final (Juego. 2) y Fase Regular
16:00 U-11 F: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Marcia Carrizo.
18:30 Primera M: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.
En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular
20:00 Primera F: Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Micaela Moncalieri.
(*) Planilla oficial de la ACRB.
LUNES 8
En Náutico Rada Tilly – Final Four (Semifinal)
15:00 U-13 M: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI (Jgo. 1). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.
16:30 U-13 M: Náutico Rada Tilly “Negro” vs Gimnasia y Esgrima “Blanco” (Jgo. 2). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.
La definición del 3er. y 1er. puesto se jugará el domingo 14 de diciembre.
En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)
15:00 U-13 F: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (Jgo. 1). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.
16:30 U-13 F: La Fede Deportiva vs Petroquímica (Jgo. 2). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.
La definición del 3er. y 1er. puesto se jugará el domingo 14 de diciembre.
En el Cemento Comodoro – Km 8 – Fase Regular
19:00 Primera F: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.