Miércoles con viento y máxima de 23°C en Comodoro

El clima en Comodoro Rivadavia para este miércoles 18 de marzo se presentará con cielo mayormente nublado, viento moderado a fuerte y una temperatura máxima que alcanzará los 23°C.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a 14°C. El viento soplará desde el noroeste entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde, el cielo continuará nublado y la temperatura llegará a la máxima de la jornada con 23°C. El viento se mantendrá desde el noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Hacia la noche, el cielo volverá a estar mayormente nublado, con una temperatura que descenderá a 18°C. El viento disminuirá su intensidad, soplando entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será baja durante toda la jornada, entre 0 y 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas. El viento, una vez más, será el protagonista del día