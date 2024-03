Milei compartió una foto falsa del actor Esteban Lamothe

Esteban Lamothe apuntó duramente contra Javier Milei luego de que publicara una foto falsa de él en su cuenta de Instagram.

El Presidente compartió una imagen del actor donde en su mano mostraba un cartel que decía "Basta Milei", en la que arriba comentó: "Las manos que piden subsidio". A su vez, creó un paralelismo con la mano de un trabajador donde expresó: "Las manos que pagan los subsidios".

Inmediatamente, comenzaron a generarse repercusiones en las redes, por lo que Esteban decidió salir a defenderse mediante su cuenta de X (ex Twitter) y explicó que esa imagen había sido editada: "La foto que circula con la leyenda en mi mano que dice “basta Milei” esta armada por alguien. ES FALSA. Acá dejo la original para que vean. Señor Presidente, por favor deje las redes un ratito y dedíquese a gobernar. Gracias".

Junto con este posteo, reveló que la foto original pertenecía a un posteo que hizo por el Día Nacional por el Derecho a la Identidad donde en su mano tenía escrito su nombre: "Raúl Esteban".

Además, le envió un mensaje a los medios: "Y por favor no me llamen más de los programas porque no voy a hablar de una foto falsa, que está armada, no me interesa pelear por esta red con nadie, no lo sé hacer, yo discuto en persona, cara a cara, con respeto y para sumar".

Por último, Esteban Lamothe le pidió a Javier Milei que se disculpe por haber publicado una imagen modificada con la tecnología: "Acá la foto y el tuit original. Sigo esperando que retire su foto y pida disculpas por el grave error que cometió. Gracias".