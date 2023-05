¿Milei es un hombre casto? Afirman que detesta el sexo e inventó ser tántrico

La escritora Pola Oloixarac es autora del libro "Galería de celebridades argentinas" y entre las personalidades que investigó se encuentra el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que es un "hombre casto".

"Para hacer estos perfiles hablo con gente de su entorno, veo videos y consumo un montón de material de lo que ellos narran de si mismo, y me enteré que Javier Milei es un hombre casto. De hecho, él en el programa de Moria (Casan) reconoce que el sexo tradicional le parece espantoso", comentó la filósofa en TN.

Y agregó: "Por eso tuvo que inventar lo del sexo tántrico. Para ser un candidato en la Argentina hay que vender sexo de alguna manera, por eso lo dijo". En este sentido, Oloixatac también afirmó que el supuesto romance que dijo tener con la cantante Daniela fue una pantalla.

Al ser consultada sobre esto, la autora relató: "Milei tiene terror de que su límites corporales se disuelvan y por eso hay ciertas acciones humanas en las que él no incurre".

En cuanto a la relación con su hermana, Pola Oloixarac indicó: "él solo convivió con su madre y su hermana, y no conoce la noción de familia ni la de reproducción. De hecho, su perro primogénito para reproducirlo, no le llevó una hembra si no que decidió clonarlo. Ninguna hembra puede penetrar su espacio privado".

En su libro, la periodista afirma que el economista de ultraderecha para hablar de sexo se remite a un libro y a la teoría, y remarca: "su conocimiento de todo es así, de manual y sin práctica. Todo su discurso consiste en citar unos pocos libros, revelándose como un pensador precario y superficial. No puede razonar creativamente, la normalidad le resulta algo completamente extraño”.