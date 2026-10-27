Milei mantendrá el silencio ante el triunfo de Lula

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno no emitirá un comunicado sobre la reelección del mandatario brasileño. La decisión se conoce en medio de versiones sobre una posible fuga de Flávio Bolsonaro.

El Gobierno argentino confirmó este martes que no se pronunciará oficialmente sobre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial de Brasil.

“No va a haber pronunciamiento”, aseguró el vocero presidencial Adrián Ravier durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. La definición llegó más de 36 horas después del triunfo del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

De esta manera, Javier Milei permanece entre los pocos presidentes de la región que aún no reconocieron oficialmente la reelección de Lula. Ambos mantienen una relación tensa desde que el mandatario argentino asumió en diciembre de 2023.

La relación diplomática entre los dos países se encuentra a nivel de encargados de negocios desde el 4 de agosto de 2026. Actualmente, ninguno tiene un embajador en funciones en la capital del otro.

La postura del Gobierno argentino contrasta con la de otros dirigentes de derecha de la región que reconocieron la victoria del presidente brasileño pese a sus diferencias ideológicas.

El anuncio se produjo en medio de las versiones sobre una posible fuga de Flávio Bolsonaro. La Policía de Brasil investiga si el candidato viajó a la Argentina para trasladarse desde allí a Estados Unidos en un avión privado.