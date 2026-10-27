Los investigadores realizarán pericias de ADN para determinar si las prendas pertenecían a la docente, desaparecida desde comienzos de octubre.

Nancy Godoy: encontraron ropa quemada en la casa del capataz y se complica la situación de los acusados

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural de Corrientes que fue vista por última vez a comienzos de octubre, sumó más datos relevante. Durante un operativo, efectivos policiales encontraron prendas quemadas en la tapera donde vivía Ireneo Felipe Zarza, uno de los imputados por el presunto femicidio.

El hallazgo se produjo en una construcción rural situada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, a unos 150 metros de la Escuela N.º 626, establecimiento donde Godoy se desempeñaba como directora antes de desaparecer.

Según informaron fuentes policiales, aún “no se sabe si están completa o parcialmente quemadas”. Ese dato será clave en la pericia de este lunes, donde se harán los cotejos de ADN correspondientes para determinar si las prendas pertenecen o no la docente.

Mientras tanto, continúan los rastrillajes en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez, con el objetivo de dar con el paradero de su cuerpo, ya que la policía tiene como principal hipótesis que Godoy fue víctima de un homicidio.

Godoy fue vista por última vez en el paraje El Malezal, zona donde continúan la búsqueda y los rastrillajes. Las autoridades confirmaron que arribó a la institución educativa después de varias horas de viaje. La tapera donde se produjo el hallazgo se encuentra a escasos 150 metros de la escuela rural.

Quiénes son los cinco imputados en la causa

En el expediente judicial hay cinco personas imputadas, con diferentes calificaciones legales según su presunta participación en los hechos investigados. Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados por presunto femicidio. En el caso de Zarza y Sandoval, la Justicia dispuso la prisión preventiva.

Por su parte, Rosa Leguizamón está acusada de homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón fue imputado por falso testimonio.

La causa se apoya en contradicciones entre relatos, el contenido de mensajes de teléfonos celulares secuestrados y versiones que no coinciden entre sí.