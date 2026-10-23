Desaparición de Nancy Godoy: imputan a los detenidos

La primera audiencia fue contra Rosa Leguizamón, quien fue acusada del delito de homicidio simple. Los abogados de la familia sostienen que se trató de un femicidio.

La Fiscalía lleva a cabo las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la causa en la que se investiga la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes.

Este viernes se dio inicio a las audiencias de acusación formal en la Fiscalía de Esquina, Corrientes, y la primera en asistir fue Rosa Leguizamón, quien fue imputada por el delito de homicidio simple.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy, dialogó con los medios tras la primera cita y expuso que, aunque se trata de una acusación provisional, creen que la figura es errónea: "Interpretamos que fue un femicidio, pero la fiscalía la acusó de homicidio simple".

"Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado", destacó.

Agencia NA