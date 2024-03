La campaña invernal de Vialidad nacional es imprescindible para evitar que se congelen las rutas. El gobierno aún no decidió si se realizará este año. Peligra el comercio terrestre con Chile y advierten por el aumento de accidentes.

Milei no activa un operativo clave y la Patagonia podría quedar aislada

Javier Milei aún no activó la campaña invernal para las rutas. La Patagonia y la zona cordillerana podrían quedar aisladas si Vialidad no avanza con el operativo para evitar que se hieles las rutas.

Vialidad Nacional es el organismo que, entre otras cuestiones, se ocupa de mantener transitables las rutas nacionales de la Argentina. En invierno, su principal tarea es mantenerlas despejadas de hielo para evitar accidentes.

La campaña invernal implica un enorme despliegue logístico y comienza a prepararse en el mes de enero, para realizar la compra de insumos y constatar si se necesitan equipos adicionales. A fines de febrero aún no hubo novedades y el tiempo comienza a escasear.

Por lo general es Nación quien le comunica a las provincias cómo se desarrollará el Plan Invernal. A poco de la llegada del otoño y ante la falta de respuestas del gobierno, funcionarios de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, San Juan, Tierra Del Fuego y Neuquén se pusieron en contacto con la dirección de Vialidad para hacerle llegar sus demandas para hacer frente al invierno.

Por el momento siguen sin tener respuesta. Eso implica que no pueden comenzar a abastecerse. "Solamente tienen los vehículos que les quedaron de la gestión anterior y los sobrantes de la campaña 2023", dijo a LPO una fuente al tanto de las negociaciones.

Además de aumentar la cantidad de accidentes, si la ruta se congela se deteriora mucho más rápido.

"La campaña no es solamente pasar con una barredora. A las 3 de la mañana tenés que empezar a laburar para que una ruta esté transitable a las 10. Hay que tirar una solución salina, después sal gruesa, pasar con máquinas. No es solo comprar nafta. Necesitás casillas para que viva la gente, tanques, neumáticos y una serie de insumos. Si se congela la ruta se hace mierda y encima no sacás nunca más el hielo", explicó a LPO un funcionario técnico nacional azorado por la desidia del gobierno.

"Vialidad puede dejar de hacer obra pública, pero nunca puede dejar de mantener las rutas. Ya se ve el pasto crecido en muchas rutas y dejaron de tapar los baches. Tarde o temprano eso trae accidentes", agregó.

En los pasos cordilleranos es imprescindible la tarea de vialidad para que puedan entrar y salir camiones entre la Argentina y Chile. Lo mismo ocurre con las rutas nacionales 3, 40, 22 y 23, claves para la economía y el turismo.

En las provincias hay preocupación. Si Milei abandona la campaña, los gobernadores tendrán que asumir la tarea para que sus territorios no queden aislados.

Varias agencias estatales quedaron paralizadas porque Nación no les asigno recursos para la compra de combustible. Eso ocurrió con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que solo realizó una pequeña campaña de prevención en la Costa Atlántica, pero por falta de nafta no pudo llegar a otros puntos del país.

"Hace 20 días YPF le cortó las cuentas a los organismos nacionales. En teoría lo arreglaron, pero no se sabe hasta cuándo", explicó a LPO un ex funcionario.

Fuente: La Política Online