Milei planea congelar salarios estatales por 4 meses

Varias de estas medidas fueron impulsadas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Jefe de Estado anunciada la semana pasada. Una de ellas anunció el despido de 7 mil empleados públicos. En ese mismo sentido, el Gobierno desistirá de dar aumentos para los trabajadores estatales, según anunció el periodista Luis Majul.

"Viste que, con semejante decretazo, todos los sectores empiezan a pedir '¿qué va a pasar con los jubilados, los monotributistas y los autónomos?'. El Presidente dijo que los monotributistas y autónomos tienen que competir", comenzó el conductor radial en su programa de El Observador.

Luego, continuó afirmando que "si sos monotributista y autónomo, obviamente no te está favoreciendo la política económica del gobierno durante los últimos cuatro años, pero no se puede cambiar todo de la noche a la mañana" y lanzó: "¿Qué te van a dar? ¿Un subsidio?".

"Le pregunté si va a haber aumentos para los empleados públicos del Gobierno y me dijo 'no': no hay plata", sostuvo Majul, quien agregó: "Van a ser tres o cuatro meses fuertísimos".

El Gobierno de Milei oficializó este martes los despidos de las y los trabajadores del Estado contratados en el periodo de 2023 al establecer a través de un decreto que las contrataciones de personal en el sector público "iniciadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas". Asimismo, prorroga hasta el 31 de marzo de 2024 la vigencia de un decreto que establece restricciones en el mismo sentido.

Si bien el decreto no establece el número exacto de los despedidos, desde el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantaron que son 7000.

Fuente: El Destape