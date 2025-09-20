Milei se reunirá con Trump el martes en Estados Unidos

El mandatario argentino confirmó el viernes negociaciones con el Tesoro norteamericano por un préstamo por los vencimientos de la deuda en 2026.

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse el martes con el mandatario republicano Donald Trump. Así lo confirmó la Cancillería Argentina desde su cuenta oficial de X, donde afirmó que el objetivo del encuentro es "profundizar los lazos estratégicos".

El vuelo del oresidente partirá domingo por la noche rumbo a Nueva York. El objetivo principal de la visita es por segundo año consecutivo a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump", informó la Cancillería.

El viaje tendrá lugar en un contexto en el que Milei se prepara para la campaña de cara las elecciones legislativas del 26 de octubre, tras la dura derrota en la provincia de Buenos Aires. Además, en la última semana padeció el rechazo a sus vetos por parte del Congreso, la pérdida de u$s1.110 millones en el Banco Central al intervenir para contener el tipo de cambio, y una escalada del dólar oficial que superó dos días consecutivos la banda de flotación.

La estadía en Nueva York se extenderá del lunes al jueves. El hito central será su exposición ante la Asamblea General de la ONU. De acuerdo con la organización, el mensaje de Milei quedó programado para el miércoles a las 12.15 y deberá ajustarse a 15 minutos.

Para ese tramo de la gira se sumarán a la comitiva los ministros Luis Petri y Mario Lugones. Esta será la segunda alocución de Javier Milei ante los líderes mundiales.

Se espera que el tema central de la asamblea sea el conflicto entre Palestina e Israel en la Franja de Gaza, que ya dejó más de 65.000 palestinos muertos y que aún tiene a 48 israelíes secuestrados en manos de Hamas.

El martes, el jefe de Estado concurrirá a la sede de la ONU, en una jornada con numerosas intervenciones, incluida la de Donald Trump, prevista a las 9.15, dentro del Debate General de la 80ª Asamblea. En ese ámbito, se incorporará Francisco Tropepi, representante permanente de la Argentina ante el organismo desde diciembre de 2024.

La primera cita bilateral fuerte quedó agendada para el lunes por la tarde con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), encuentro considerado estratégico por la situación macroeconómica local. Tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires, el organismo ratificó su respaldo al programa argentino y en el Gobierno aguardó una nueva señal de apoyo.

A esa reunión asistirá la delegación completa, desde la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Gerardo Werthein.

EL RESTO DE LA AGENDA

El mandatario también confirmó una cena con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en un contexto en el que, según adelantó Milei el viernes, se negocia un financiamiento con ese departamento. “Estamos muy avanzados”, dijo este viernes. Además, el presidente se reunirá con el economista Xavier Sala i Martin, profesor de la Universidad de Columbia, reconocido por su trabajo sobre crecimiento.

Al atardecer del miércoles, Milei asistirá a la ceremonia del Premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que entregará el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Serán distinguidos, entre otros, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el titular de la FIFA, Gianni Infantino. Milei se sentará junto a Bessent y miembros del Atlantic Council, acompañado por parte de su equipo.

Para el jueves a la mañana, la agenda contempla una visita al cementerio de Montefiore, donde descansan los restos del Rebe de Lubavitch, sitio al que Milei acudió en viajes previos. Por la tarde se concretará la bilateral con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (originalmente prevista en Buenos Aires y reubicada por la situación del líder israelí ante la Corte Penal Internacional). Participará también el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

La agenda incluye la entrega de un reconocimiento de la organización B’nai B’rith, seguida de una reunión con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío. Finalizados los compromisos, la comitiva prevé emprender el regreso a Buenos Aires con arribo a primera hora del viernes.