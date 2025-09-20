El juez investigará a Milei por la demora en implementar la Ley de Discapacidad

El Gobierno afronta las semanas más difíciles tanto a nivel político como económico desde el inicio de su gestión. Tras el rechazo en el Congreso al veto a la emergencia en discapacidad, a Javier Milei le toca hacer cumplir la ley y llevar adelante la implementación.

Sin embargo, la ejecución no llegó de forma inmediata y cuando el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó en declaraciones públicas el financiamiento de la misma, se encendieron todas las alarmas. La oposición reaccionó rápido y se presentó en Comodoro Py.

El diputado Esteban Paulón de Hacemos por Nuestro País y la diputada Mónica Fein del Partido Socialista presentaron una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Milei, Francos y otras autoridades. El juez Sebastián Casanello le dio lugar y afirmó que investigará al Presidente por demorar en la implementación. Acorralado, el oficialismo enfurecido acusó a los diputados de irresponsables por atentar contra el equilibrio fiscal.

"Queremos saber por qué el Gobierno está demorando la publicación oficial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Necesitamos que las familias comiencen a percibir sus pensiones. Terminen con la crueldad", expresó Paulón a través de su cuenta en X. La denuncia penal tuvo lugar en el Juzgado Federal 11. Durante la tarde del viernes, los denunciantes fueron informados de manera oficial de la recepción de la denuncia que ya tiene en sus manos el juez Casanello.

A las figuras de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", la justicia tiene abierta la posibilidad de incorporar la figura de "abandono de persona".

Además de Milei y Francos, la demanda también apunta contra María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación, y Walter Rubén González, director del Registro Oficial.

El rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad fue el primero de los cuatro que contabilizó la gestión de Milei en las últimas semanas.