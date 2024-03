Milei, un "doctor" muy flojo de credenciales académicas

Al comenzar la transmisión de la cadena nacional en la noche del viernes, el locutor presentó al Presidente de la Nación como "doctor Javier Milei", lo cual generó comentarios y suspicacias en las redes. Milei es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano y no realizó ningún doctorado que amerite el uso de ese título.

Sin embargo, se hace llamar doctor por el único logro académico que obtuvo después de haberse graduado. El primer presidente economista de la historia argentina recibió un doctorado honoris causa. No de una universidad, sino de un instituto universitario que no brinda carreras de grado (las cuales requieren al menos cinco de años de cursada): la Escuela de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

Fue fundada en 1978, plena dictadura militar, por Alberto Benegas Lynch (h), a quien Milei presenta como "prócer" del liberalismo. La oferta educativa de Eseade abarca tres licenciaturas: Administración de Empresas, Gestión Educativa y Curaduría y Gestión del Arte. Las dos primeras tienen cuatro años de duración. La tercera se cursa en dos años.

Además, ofrece cuatro maestrías, de dos años de duración cada una y cursos on line. La casa se especializa en la Escuela Austríaca, la corriente marginal de economía ultraliberal a la que adhiere Milei. Benegas Lynch es un admirador de sus pensadores y su padre trajo a la Argentina a uno de sus exponentes, Ludwig von Mises, que disertó en Buenos Aires en 1959.

En 2022, Benegas Lynch (h) le dio a Milei el único logro académico que ostenta el hoy Presidente, con una trayectoria mediocre en el campo de pensamiento económico y denuncias de plagio. A la ceremonia concurrieron algunas de las caras visibles del actual gobierno: Karina Milei, Manuel Adorni, Victoria Villarruel, Oscar Zago, Alberto "Bertie" Benegas Lynch (n), Ramiro Marra, Santiago Oría y Carlos Kikuchi.

Milei se puso toga y birrete para el magno acontecimiento, lo mismo que el "prócer", que no ahorró elogios al presentarlo. Si Juan Bautista Alberdi fue "un milagro argentino", no dudó en definir al laureado como "un segundo milagro argentino". Ponderó "los valores que detenta, su discurso moral, institucional, jurídico y económico que no se ha oído en nuestro país desde hace por lo menos ochenta años".

La monumental obra alberdiana comprende títulos como Fragmento preliminar al estudio del derecho, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Sistema económico y rentístico de la República Argentina y El crimen de la guerra. Milei ha publicado libros como El camino del libertario y El fin de la inflación.

Milei sumará este año otro honor académico: el Premio Juan de Mariana que otorga el think tank neoliberal de ese nombre en España.

Fuente: Página 12