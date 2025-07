Milei utiliza frases de seguidores de Trump y Musk para insultar periodistas

El presidente Javier Milei profundizó en los últimos días su ofensiva contra periodistas, adoptando consignas populares entre simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump y el empresario Elon Musk.

Según el diario The New York Times, Milei lanzó la frase “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, traducción de “You don’t hate the media enough”, eslogan frecuente en círculos trumpistas y musquistas.

La polémica se intensificó tras la viralización de un video falso generado con inteligencia artificial que acusa a la periodista Julia Mengolini de incesto.

Aunque Milei no compartió la pieza, publicó al menos 65 mensajes burlándose de ella, de acuerdo con el informe del periódico estadounidense.

En otra muestra de hostigamiento, el mandatario calificó de “mandrill” a la periodista María O’Donnell, utilizando un insulto de connotación sexual para humillar a críticos de su gestión.

“Cuando estos insultos son dirigidos a mujeres, toman una dimensión más brutal”, respondió O’Donnell.

Lo más preocupante, según Amnistía Internacional, es que Milei ha insultado públicamente a al menos 41 periodistas desde que asumió la presidencia.

La organización de derechos humanos advirtió que estos ataques promueven el odio y pueden derivar en agresiones reales contra la prensa.