Milett Figueroa contó cómo se lleva con Candelaria Tinelli

La relación conflictiva entre el conductor televisivo Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett FIgueroa tomó el centro en el ambiente del espectáculo y las teorías aparecen en torno a su relación que pareciera estar en una crisis profunda. Sin embargo, los protagonistas en esta historia de amor niegan que esto suceda.

Las declaraciones de Tinelli sobre la situación dejaron entrever un posible distanciamiento entre ambos, e instalando que su hija Candelaria Tinelli podría ser culpable del distanciamiento, aunque Milett ha sido la persona que, frente a las cámaras, ha intentado negar rotundamente las versiones.

En esta oportunidad, la peruana habló del tema en un canal de su país y enfrentó los rumores: “¡No! Mirá, el otro día estaba hablando con Cande (Tinelli) y nos estábamos riendo de los apodos que me ponían a mí, supuestamente, y nada, nos reímos. Yo me llevo muy bien con ellas. Hemos trabajado en Punta del Este para el reality. Además de haber trabajado, hemos compartido momentos especiales, como el Año Nuevo, la cena de Año Nuevo”.

Y agregó: “No he sentido como una mirada rara o algún ambiente extraño. Siempre han sido súper amorosos conmigo y yo lo digo porque realmente es así. No creo que ellas necesiten, digamos, quedar bien conmigo o yo necesite quedar bien con ellas porque, la verdad, no hay ningún tipo de interés de ningún lado"

“Estamos muy bien. Yo no me puedo hacer cargo de lo que se pueda decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación, cada uno respeta el espacio del otro”, reafirmó ante las preguntas.

En cuanto a su ausencia en el cumpleaños de Tinelli, señaló que “nos moríamos por pasar su cumpleaños juntos, pero justo se estrenaba ‘Vampiras’ y yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa. Esta es una película que yo hice en España y me genera mucha ilusión. Yo no puedo dejar de aportar a mi película, es la primera vez que protagonizo una”, relató la peruana, descartando los rumores de conflicto y destacó nuevamente: "En realidad, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos bien. O sea, cosas, digamos, algunas charlas de pareja yo las tendré con él en algún momento. Pero, realmente, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos bien y no sé de dónde sacan tanta teoría y tanta especulación”, declaró sobre su faltazo al cumpleaños de Tinelli que celebraron en Madrid, España.

Sin pelos en la lengua, Milett cerró su hipótesis: “Puedo tener una relación con quien sea que yo quiera porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas. Con mucho respeto se los digo, pueden investigar lo que he hecho, lo que no he hecho, investíguenme, así no sea funcionaria pública, sáquenme todo lo que tengan que sacarme. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad es que me encanta mi trabajo. No me incomoda para nada que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran. Yo sé lo que soy, yo sé cómo me entrego a una relación y lo que hago también para cuidarla”.