"Miquelarena está equivocado en la apreciación"

En la última sesión de la Legislatura del Chubut, el diputado Manuel Pagliaroni presentó un proyecto que pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, que regula el procedimiento de jury a jueces, defensores y fiscales. La iniciativa contó con el apoyo del Chubut al Frente y de los demás legisladores de Juntos por el Cambio, pero llevó a que el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, enviara una nota a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura para manifestar su oposición al proyecto.

En este sentido, el titular del bloque de diputados de Juntos por el Cambio explicó que en la actualidad el procurador general de Chubut es el único que tiene la potestad de iniciar una acusación contra jueces, fiscales y defensores una vez después de iniciada la investigación.

“Nosotros pretendemos que esto tiene que ser más horizontal, más participativo y hasta más democrático y que esto lo que tenga el Consejo de la Magistratura. Nos parece que el hecho que tenga la última palabra a los efectos de elevar la acusación es un exceso que establece la ley y queremos corregir eso”, aseveró.

Sobre la nota que envió Miquelarena, Pagliaroni consideró: “la vamos a analizar en el ámbito de la comisión pero por supuesto no coincidimos con lo que aprecia en esa nota. Entendemos que es una facultad de los diputados legislar y no del Poder Judicial. Creo que hay un error de apreciación del procurador. Porque el Consejo de la Magistratura si tiene facultades que él sostiene que no las tendría”.

“El rol del procurador está impuesto por ley y no por la constitución. No es que la constitución establece que el procurador es responsable de elevar la acusación sino que está establecido en una ley y es esta ley la que nosotros pretendemos modificar”, aseguró.

Asimismo, el diputado aseveró que se escucharán diferentes voces y a especialistas del derecho para terminar de impulsar un proyecto que tiene el acompañamiento de los demás legisladores.