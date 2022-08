Miquelarena está molesto con el gremio judicial

“Me llamó poderosamente la atención que uno de los gremios que haya adherido al reclamo por la condena a Goodman haya sido el de los judiciales de la provincia del Chubut (Sitrajuch). La verdad me dejó totalmente descolocado. ¿Qué criminalización ni qué criminalización? Acá lo que estamos juzgado son delitos contemplados en el Código Penal y listo”, sentenció el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, en declaraciones que este lunes publica Jornada.

“Cada vez que enjuiciamos a un dirigente político se habla de ‘persecución’, pero eso no resiste el menor análisis”, resaltó el funcionario judicial que fue el primer fiscal de Estado de Mario Das Neves, hace casi 20 años.

Miquelarena se despachó contra las críticas que recibió la Justicia tras la condena del dirigente sindical Santiago Goodman, que fue declarado culpable y para quien la Fiscalía pidió 5 años de prisión (el jueves se conocerá el fallo de la jueza María Tolomei).

“En el caso de las protestas, durante las cuales se aprovechan para cometer desmanes y otros delitos, no se puede hablar de ‘criminalización de la protesta’. Criminalizaríamos la protesta si no se los dejara reclamar, marchar, hacer las peticiones que tengan para hacer; pero cuando personas que se manifiestan cometen desmanes, delitos, robos o daños, ¿de qué criminalización me hablan?”, señaló.

El procurador recordó que Goodman fue condenado en primera instancia, “pero ahora seguramente impugnará el fallo, y si no le gusta lo que diga la Cámara, podrá ir al Superior; y si no le gusta lo que diga el Superior, pues entonces está la Corte Suprema”.

Además, el procurador cree que “seguro que van a decir lo mismo dentro de poco cuando se haga la apertura de investigación a los 23 o 24 sujetos que causaron un desastre en diciembre del año pasado en Rawson, cuando quemaron la Fiscalía, la Procuración, el Superior Tribunal, la Casa de Gobierno, etcétera. Criminalizamos todos los delitos que cometieron, no la protesta. Si no, bajemos las persianas y que cada uno haga lo que le parezca. Pero así vamos a caer en una anomia total”, señaló.