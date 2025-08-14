Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir

Los días 15, 16 y 17 de agosto, en el marco de la celebración del 10º aniversario de la franquicia, se exhibe la película animada de Ladybug y Cat Noir, trayendo un adelanto exclusivo de los tres primeros episodios de la temporada 6.

El nuevo año escolar trae consigo grandes transformaciones: nuevos héroes, poderes en evolución y un misterioso villano que se esconde a plena vista. Ladybug, guardiana de los “Miraculous”, ha reunido a un nuevo equipo de portadores listos para defender París. Pero los secretos amenazan con separarlos. Mientras Marinette y Adrien se acercan más que nunca, siguen sin saber la verdad sobre sus identidades, lo que eleva aún más la tensión emocional. Con batallas épicas, giros inesperados y un equipo que crece unido por la valentía y la lealtad, esta temporada explora el poder de la unidad frente al engaño. La verdad está más cerca de lo que creen... y podría cambiarlo todo.

En una entrevista reciente, Maria Doolan, directora de alianzas y distribución de contenido de Miraculous Corp., comentó cómo la sexta temporada se estrenó en el momento perfecto para celebrar el décimo aniversario de la franquicia: “El lanzamiento de la sexta temporada coincide con el décimo aniversario de la marca Miraculous y promete un nuevo y emocionante capítulo en la franquicia. Esta temporada presenta personajes que han crecido y evolucionado, con imágenes renovadas que capturan su desarrollo, y una nueva y audaz trama que entrelaza temas de valentía y confianza en uno mismo que siguen impactando a los fans de todas las edades”. Y el creador de la serie, Jeremy Zag, confirmó que “Miraculous” durará al menos diez temporadas, e incluso más próximamente.

La sexta temporada introduce un audaz nuevo capítulo en la saga, narrando las vidas dobles de Marinette y Adrien, dos adolescentes aparentemente ordinarios que se transforman en los superhéroes Ladybug y Cat Noir para proteger su ciudad, París. Marinette y Adrien enfrentan una relación que se profundiza, llena de revelaciones que cambian sus vidas y desafíos inesperados, mientras sus alter egos de superhéroes deben enfrentarse a su adversario más formidable hasta ahora.

Ambientada en un París revitalizado y ecológico, la nueva temporada presenta imágenes de última generación impulsadas por Unreal Engine, una de las principales plataformas de creación 3D en tiempo real del mundo, que da vida a una narrativa inmersiva y fotorrealista. Los visuales renovados, junto con una narrativa completamente nueva, elevan la querida serie a nuevas alturas creativas. La nueva temporada, que suma 26 episodios, estará disponible en Disney+ y Disney Channel, al igual que las cinco temporadas y especiales previos de “Miraculous”.

CINE COLISEO (VIE 15, SAB 16 Y DOM 17 DE AGOSTO)

17:30 HS. MIRACULUS: LA AVENTURAS DE LADYBUG Y CAT NOIR (2D DOBLADA)

Título original: Ladybug & Cat Noir: The Movie

Género: Animación

Origen: Francia, Estados Unidos

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 18 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Jeremy Zag

Guión: Jeremy Zag, Bettina Lopez Mendoza

Producción: Jeremy Zag, Aton Soumache, Daisy Chang

Música: Jeremy Zag

Montaje: Yvann Thibaudeau

Voces originales:

Cristina Vee (Marinette/Ladybug), Bryce Papenbrook (Adrien/Cat Noir), Mela Lee (Tikki), Max Mittelman (Plaga), Lauren Amante (Nooroo), Keith Silverstein (Gabriel/Hawk Moth), Paul St. Peter (Wang Fu), Cristopher Corey Smith (Tom Dupain), Anne Yatco (Sabine Cheng)