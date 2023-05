Modelo de OnlyFans le contó a su madre que su padrastro era suscriptor de su canal

En los últimos días se han vuelto virales en TikTok los vídeos de Taila Maddison. Esta joven australiana no ha hecho más que contar su historia, si bien es cierto que es bastante particular: Tai es modelo de OnlyFans, una página de contenido adulto que funciona por suscripciones, y acabó descubriendo que su "cliente número uno" era su padrastro, lo que arruinó la boda de su madre.

"Le arruiné el matrimonio a mi madre. No me planteé contar esta historia en TikTok, pero aquí estamos", empieza diciendo Tai, como se hace llamar en las redes. "Cuando comencé en esta web, tenía un cliente que era mi número uno, compraba todo lo que enviaba, era prácticamente mi mayor fan desde el principio".

Añade que solían "hablar todos los días" y que le hacía bastantes "peticiones personalizadas", gastándose unos 2.000 dólares australianos (unos 1.200 euros) en los primeros dos meses. Tai investigó su "nombre de usuario", el cual era "muy específico" y descubrió que también tenía un seguidor en TikTok con ese mismo nombre.

En esta segunda red social, dicho nombre aparecía vinculado a la etiqueta "De tus contactos", lo que significa que Tai, en su teléfono móvil, tenía guardado su número. "Me volví absolutamente loca tratando de averiguar quién era esta persona de entre mis contactos, hasta que lo reduje a seis candidatos... Y uno de ellos era mi padrastro", explica.

"Seguí mi instinto y le envié un mensaje a la cuenta desde el sitio web [OnlyFans] diciéndole: 'Sé quién eres'. En dos minutos recibí un mensaje de mi padrastro en el que me decía: 'Oye, Tai, tenemos que hablar'", señaló la modelo de contenido para adultos.

Según las capturas que ella muestra, justo antes el usuario se había quejado de que había subido los precios, aunque le seguían gustando sus videos, pero ante el descubrimiento de Tai su padrastro se puso a la defensiva, ya que la modelo le dijo que nunca debería haberse suscripto, y él le aseguró que se lo iba a contar todo a su madre antes de que lo hiciera ella misma.

Tai se queja de que, por más que ella se negaba a hablar con él, él insistía, si bien ella respondía que su madre era lo primero. Además, detalla que este hombre había estado en su vida desde que tenía 11 años y que algunas de las solicitudes que le hacía era que el "contenido en solitario" lo creara en su habitación y en su cama, amén de pedirle que usara cierto tipo de ropa interior. A todo ello él tenía acceso dentro de la casa.

"Cuando le descubrí, él se lo negó a todos sus amigos pero, obviamente, mi madre se deshizo de él de inmediato. Si queréis hablar sobre un trauma familiar, mi padrastro me vio tener sexo con mi pareja durante dos meses", agrega.

Tai ha confesado al periódico The Daily Telegraph que su padrastro ya se había marchado de la casa que compartían y que ya no estaba en contacto con nadie de la familia, así como que lo había bloqueado "en todas las plataformas". "No he sabido nada de él desde el día que lo llamé", ha explicado finalmente.

Asimismo, y ante la avalancha de comentarios dándole la enhorabuena por exponerle públicamente y haber "salvado" a su madre, Tai ha aconsejado a otras mujeres que hacen contenido para adultos que "se sientan cómodas porque es muy probable que alguien de su escuela, gimnasio, lugar de trabajo o familia esté observando cada uno de sus movimientos".