Morena Rial confesó por qué nunca le quiso hacer caso a los consejos de su padre

Es que cuando parecía que Morena Rial terminaría tras las rejas apareció Jorge Rial para ponerle a Fernando Burlando de abogado y sacarla de prisión. Es por eso que se encargó de rescatar a su hija y se comprometió a darle una vida mejor. En este contexto, ella se mostró agradecida y también arrepentida de sus peleas.

"Es mi hija. ¿Cómo no voy a perdonarla? No quita que no se me va a ir la vergüenza ni lo mal que la pasé en estos días. Igual, Morena no necesita mi perdón, en todo caso tiene que buscar el perdón de las personas a las que dañó haciendo lo que hizo”, comentó el conductor sobre su hija luego del escándalo.

Por su parte, Morena Rial reconoció que los años de pelea con su padre son parte de una etapa de su vida que quiere dejar atrás: "Hace muchos años que yo vengo en este ambiente. (Esto empezó) cuando me fui a Córdoba, que me pelee con mi papá. Creo que fue por rebeldía".

De este modo, la mediática reapareció en ISPA (Net TV), para contar cómo quedó todo con Jorge Rial. Sin embargo, comenzó hablando desde el lamento por la promesa que no le cumplió a su padre: “Con mi papá habíamos tenido una charla previa antes de que yo quede detenida. Había hablado con mi papá de que iba a cambiar”.

Es por eso que él sintió una doble decepción tras lo que sucedió: “Está todo bien, pero dentro de lo que se puede, obviamente está enojado y preocupado con la situación porque no es nada menor pero dentro de lo que se puede esta todo bien, medianamente hay paz”.

Por lo pronto, Morena Rial se mostró convencida de dar un vuelco en su vida: “Tuve tantas críticas durante años que no me afecta. Obviamente que voy a cambiar por mí y por mis hijos, no es que me afecte lo que digan o dejen de decir”.