Morena Rial contó por qué explotó y contó las verdades más oscuras de su papá

La relación entre Morena Rial y su padre Jorge Rial siempre tuvo vaivenes. En diferentes etapas han sido muy unidos y en otras han demostrado tener fuertes diferencias. Lo cierto es que, tras el infarto del periodista en Bogotá se podía llegar a creer que las cosas iban a estar mejor, pero la realidad dista mucho de eso.

Al ser uno de los temas de la actualidad, Morena fue invitada al programa A la Tarde de Karina Mazzocco, para indagar precisamente en esta tensa relación que tiene con Rial. Pero para sorpresa de todos ella reveló que, tras el infarto, el periodista "trata de desahogarse y decir que gran parte de lo ocurrido es culpa mía".

La conductora del ciclo de América le preguntó entonces si tomaba parte de esto y se sentía culpable, a lo que la joven respondió: "Sí, porque él dice que peleamos mucho. Creo que él debería ocuparse más de su propia vida y permitirme ser más libre y enfrentar mis propios problemas".

Más allá de admitir esto, la influencer destacó que ya no le importan las cosas que diga su padre. "Ya no me duele lo que él diga, no me afecta en absoluto. Si supieras los mensajes horribles que tengo… A mi padre no le gusta nada de lo que me rodea y a mí no me importa, tampoco me gusta su vida y sin Pero la guerra con Jorge parece no sólo ser una simple pelea, ya que aunque parezca increíble Morena advirtió tener la posibilidad de hundir a su padre algún día. "No amenazo a nadie, solo advierto. El que advierte no traiciona", disparó con contundencia, para luego empezar a meterse en los orígenes de su conflicto.

"Sé muchas cosas, puedo hundirlo, pero hoy no tengo ganas… No lo hago porque sea mi padre, sino porque él no me respeta a mí, y yo no le tengo respeto a él. ¿Sabes qué pasa? Si hablo demasiado, me internan, me tratan de loca, ya lo han hecho antes… Una vez, pero no lo permitiré de nuevo", disparó.

Luego, Morena deslizó que quizá las formas y actitudes de Jorge como padre no fueron las más acertadas: "Mi padre intentó hacer todo por nosotras, quizás no pudo lograrlo, no lo logró, pero tampoco nos deja seguir nuestro propio camino, no nos deja ser libres. Tuve muchas oportunidades para ingresar a muchos lugares, pero él me detuvo, no daré nombres porque ya está…".

Y totalmente indignada sentenció: "No quiere que esté en los medios, pero así como le pedí que pagara una cirugía estética para mí y se negó, que me dé algo para que pueda empezar a ganar dinero. No voy a trabajar en un supermercado, no hay forma, porque él no me crió para eso".