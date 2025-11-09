Morillo ganó con autoridad por primera vez en el TC2000

Se quedó con la victoria en la 10ª fecha que se corrió en el Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes, Soriano, Uruguay.

En un domingo con sol y gran marco de público, se disputó la 10ª final del año del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA en el Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes (Soriano, Uruguay), donde Franco Morillo con el Chevrolet Cruze #64 del Proracing ganó por primera vez en su 10ª carrera en la categoría. De esta manera estiró la racha ganadora de los juninenses: Gabriel Ponce de León ganó la fecha pasada en “El Zonda” y este fin de semana Morillo repitió en la República Oriental del Uruguay.

Apenas se puso en marcha la carrera y el piloto de Junín tuvo una excelente largada prevaleciendo sobre Franco Vivian que largó segundo con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing. A partir de ahí, Morillo lideró con autoridad estirando diferencias sobre sus perseguidores.

Con Morillo escapado en la punta, atrás Emiliano Stang pudo superar Francio Vivian para ser el nuevo segundo mientras que el piloto de Capital Federal fue pensante y se dedicó a asegurar el tercer puesto con la Tracker. Mientras que el líder del torneo Matías Rossi pasó a dos autos para ubicarse cuarto con el Corolla Cross GR-S seguido por su compañero de equipo Marcelo Ciarrocchi con el Corolla.

A falta de 16 minutos para el final, Vivian se despistó en el curvon previo a la recta principal y cayó dos puestos, esto les permitió a los pilotos del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA avanzar una posición.

Llegó la última vuelta y cuando parecía todo definido, Emiliano Stang con un ritmo notable logró descontarle diferencias al puntero metiéndole presión. Hasta que en la curva 6, el de Crespo, Entre Ríos, fue a todo o nada con un toque que casi lo deja sin nada a Morillo. Sin embargo, el integrante del equipo Proracing lo aguantó para llegar primero a la bandera a cuadros logrando así, una victoria inobjetable y de punta a punta con el Chevrolet Cruze #64 completando las 28 vueltas con un tiempo de 37m12s289/1000 a una velocidad promedio de 134,784 km/h.

Este resultado además le permitió al de Junín ser el ganador de la Copa Rookie Latam cerrando un fin de semana soñado en Uruguay. Vale destacar que esta fue la cuarta vez que Franco largaba desde el primer lugar de la grilla y de una vez por todas pudo meterse en el historial de ganadores del TC2000.

Segundo en la final terminó Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 175/1000 y tercero fue el quíntuple campeón argentino de TC2000 Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross #117 a 4.493/1000. Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla #25 selló el “2-3-4” para el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA mientras que Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport completó los cinco mejores de la carrera.

Tiago Pernía (Honda ZR-V #85 – Honda YPF Racing), Leonel Pernía (Honda ZR-V #1 – Honda YPF Racing), Nicolás Palau (VW Nivus #96 – Halcón Motorsport), el debutante Julián Ramos (Chevrolet Cruze #54 – Proracing) y Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83 – YPF Elaion Auro Proracing) terminaron dentro del “top-ten”.

Uno de los principales protagonistas del torneo, Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing llegó a estar tercero, pero no pudo cerrar un buen resultado y tuvo que abandonar sin poder sumar puntos importantes para sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

“Esta carrera la corrí con el corazón. Es difícil explicar con palabras lo que siento. Por fin se me dio el triunfo en una de las categorías más importantes de Argentina. Es único porque puedo decir que le gané a grandes pilotos como Matías Rossi, Franco Vivian y Leonel Pernía. Se que más adelante me daré cuenta de lo que logré acá en Mercedes, estoy feliz”, expresó el ganador de la carrera.

Con 10 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA lo lidera Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 187 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 155, tercero Franco Vivian (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 133, cuarto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 110 y quinto Franco Morillo (Pro Racing) con 104.

En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) se ubica primero con 242 puntos, segundo Franco Morillo (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 224, tercero Matías Capurro (Corsi Sport) con 110, cuarto Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 107 y quinto Mateo Polakovich (ATR Racing) con 71.