Móvil policial involucrado en triple choque

Fue en la avenida Yrigoyen al 4.500 y como no había disponibilidad de personal, no se realizaron los controles de alcoholemia. Solo hubo daños materiales.

El móvil RI 077 de la Unidad Regional, conducido por el agente Matías Ezequiel Baute; un Ford Focus guiado por Pablo César Rodríguez Isleño; y una EcoSport Titanum que manejaba Claudio Gabriel Reales fueron los que protagonizaron el triple choque en la avenida Yrigoyen al 4.500. Fue alrededor de las 13 de este martes y por razones de jurisdicción intervino la Seccional Tercera, en la persona del oficial subinspector Federico Tranma.

Según el informe oficial, el móvil policial se hallaba entre el Focus y la EcoSport y no se registraban lesionados, ni daños de gravedad. De todos modos, concurrieron también al lugar del hecho los cabos primero Martín Soto y Mario Aranda, de Criminalística.

WhatsApp Image 2022-09-20 at 2.59.15 PM(1).jpeg

Se solicitó la presencia de personal de Tránsito con su alcoholímetro, pero al no estar disponibles en lo inmediato por tener que hacer su aporte en la emergencia climática, se optó por descartar dicha diligencia ya que todas las partes contaba con la documentación pertinente y no había lesionados. Por ello se corrieron los vehículos para no seguir entorpeciendo el tránsito.