Muere David Lynch a los 78 años

Este jueves se informó sobre la muerte del cineasta David Lynch. Tenía 78 años de edad.

Este jueves 16 de enero se anunció la muerte del cineasta David Lynch, creador de filmes como Duna, Terciopelo Azul, El Hombre Elefante y más.

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch", refirió su familia a través de su cuenta oficial de Facebook.

Lynch –nacido en el estado de Montana el 20 de enero de 1946- radicalizó el cine estadounidense con una visión artística oscura y surrealista en películas como “Blue Velvet” y “Mulholland Drive” y en la televisión abierta con “Twin Peaks”.

El artista reveló en 2024 que le habían diagnosticado enfisema después de toda una vida fumando y que probablemente ya no podría salir de su casa para dirigir. Su familia anunció su muerte en una publicación de Facebook, escribiendo: “Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, ‘Mantené la vista en la rosquilla y no en el agujero’”.