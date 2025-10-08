Muere una mujer al volcar auto cerca del paraje Lemarchand

El fatal accidente vial se registró alrededor de las 10:30 de este miércoles en el km. 2.476 de la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías del paraje Lemarchand y a unos 130 km. al norte de Río Gallegos.

Personal policial de la Unidad Operativa Güer Aike acudió al lugar de inmediato, verificando que un automóvil Fiat Cronos que circulaba en dirección a la capital santacruceña había volcado y caído varios metros por un terraplén

El informe suministrado por la División Comunicaciones de la Policía provincial indica que el vehículo era conducido por una mujer de 34 años, quien viajaba acompañada de su madre, de 72 años, dos hijas menores y su pareja.

Por causas que aún se tratan de establecer, la conductora perdió el control del automóvil, produciéndose un vuelco con varios giros.

Ante la gravedad del siniestro, se solicitó la presencia de personal de Bomberos y de ambulancias del Hospital Regional de Río Gallegos y del Hospital de Piedra Buena.

En el lugar se constató el fallecimiento de la mujer de 72 años, cuya identidad no se dio a conocer, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados de urgencia al nosocomio de Río Gallegos para su atención médica.

Por disposición del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 de Río Gallegos, se dispuso la realización de actas de fijación de domicilio, toma de testimonios y examen médico de los involucrados.

En el sitio trabajó personal de la División Accidentología Vial, realizaron las pericias correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado por la Unidad de Traslados dependiente del Poder Judicial hacia la Morgue Judicial, mientras que el vehículo siniestrado fue removido mediante grúa policial y quedó resguardado en sede de la dependencia actuante.

En las tareas también colaboraron agentes de Vialidad Nacional y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.