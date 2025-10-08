En medio de fuertes tensiones políticas y judiciales, este miércoles Gabriel Contreras y Juan de la Vega juraron como vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Apresurada jura de los últimos dos vocales que se suman al TSJ

De esta manera, el máximo cuerpo colegiado de la justicia de la provincia de Santa Cruz cuenta con nueve integrantes. Los últimos cuatro, surgidos de las ternas propuestas por el Poder Ejecutivo, fueron designados por la Legislatura.

Sergio Acevedo y José Antonio González Nora (los primeros en ser nombrados) prestaron juramento el 26 de septiembre, en tanto que

Gabriel Contreras Agüero (foto) y Juan Lucio De la Vega lo hicieron este miércoles tras haber sido designados el martes.

En todos los casos juraron ante el presidente de organismo, Daniel Mariani, quien directamente desconoció una resolución de los restantes cuatro vocales que ya estaban en funciones en el Tribunal Superior de Justicia y que habían decidido desplazarlo del cargo.

El grupo disidente, al que el gobierno de Claudio Vidal califica como “kirchneristas” y que no participaron de la nueva jura, emitió un comunicado denunciando una "crisis institucional" derivada de la ampliación del número de integrantes y un "desfinanciamiento sin precedentes" del Poder Judicial, en tanto que Mariani los acuso de pergeñar “un golpe de Estado palaciego".

Foto: Nuevo Día