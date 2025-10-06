Gadano impulsa ley para proteger la barrera sanitaria

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, presentó un proyecto de ley para afianzar una barrera fitosanitaria de control contra la fiebre aftosa en toda la región patagónica.

La iniciativa busca preservar el estatus sanitario libre de aftosa sin vacunación y proteger los mercados internacionales estratégicos a los que acceden los productores del sur argentino.

“Defender la barrera sanitaria es defender el trabajo, la producción y la reputación de la Patagonia como una región que produce alimentos de calidad reconocidos en el mundo”, señaló la legisladora.

El proyecto establece controles estrictos para evitar el ingreso de animales, productos y subproductos de zonas que no hayan sido declaradas libres de aftosa sin vacunación, reforzando las medidas de prevención y la trazabilidad.

En ese contexto sostuvo que “Santa Cruz y toda la Patagonia han invertido durante años en sanidad, en capacitación y en exportar excelencia. No podemos permitir que decisiones improvisadas o presiones comerciales pongan en riesgo ese esfuerzo colectivo”.

Asimismo, puso de relieve que la norma “no busca privilegios, sino proteger una política sanitaria que dio resultados”, y remarcó que mantener el estatus diferencial es clave para sostener empleos, inversiones y confianza internacional.

Paralelamente, reprochó que “las decisiones que se toman desde los escritorios en Buenos Aires no pueden poner en riesgo el esfuerzo de nuestros productores, que durante años han trabajado con responsabilidad para mantener los más altos estándares sanitarios”.