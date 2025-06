Mujeres mapuche escracharon a la fiscal Bottini en Esquel

La fiscal María Bottini fue cuestionada durante un conversatorio organizado por la Dirección de Género y Diversidad de Esquel en el marco de la jornada "Ni Una Menos". Mujeres Mapuche denunciaron su rol en causas judiciales contra comunidades indígenas y defensores del territorio. La charla fue interrumpida tras la irrupción de la policía.

La participación de la fiscal en el encuentro se produjo en el marco de las actividades por el 3 de Junio -fecha emblemática del movimiento Ni Una Menos-. La misma generó un fuerte repudio por parte de mujeres y disidencias Mapuche de la Lof Pillan Mawiza, quienes se presentaron en el lugar para visibilizar sus denuncias.

Bottini ha sido señalada por organizaciones sociales y comunidades indígenas por su intervención en causas judiciales consideradas arbitrarias, como la que involucra a Victoria Núñez Fernández, militante y defensora territorial. También fue responsable de allanamientos a once Lof Mapuche-Tehuelche y de la criminalización de vecinos que integran la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Además, en el pasado reciente registra el antecedente de haber actuado en tándem con representantes de los servicios de Inteligencia.

Durante el conversatorio, integrantes de la Lof denunciaron públicamente las violencias vividas durante los procedimientos judiciales. Una de ellas relató: "Llegó la policía, me tiró al piso. Cuando pedí que me trataran mujeres, fue totalmente ignorado. Me rodearon varones bajo el allanamiento que vos, María Bottini, pediste. En ese operativo se violaron derechos de mujeres y de infancias. Cuando denunciamos, no se nos escuchó porque somos mujeres, pero Mapuche. Ahí la violencia de género cambia de peso, ya no importa".

El testimonio, grabado y compartido por las denunciantes, cuestiona la falta de perspectiva de género e interculturalidad en los procesos judiciales impulsados por la fiscal. Tras el pronunciamiento público, personal policial ingresó al aula donde se desarrollaba la charla, lo que motivó que Bottini abandonara el encuentro.

Las asistentes expresaron su repudio no sólo a la presencia de la fiscal, sino también a la Dirección de Género y Diversidad de Esquel, a la que acusaron de ser "cómplice del aparato represivo" al invitar a Bottini a un espacio sobre violencia hacia las mujeres.

Los reclamos se enmarcan en una serie de exigencias que incluyen la absolución de Victoria Núñez Fernández, el desprocesamiento de integrantes de la Lof Buenuleo, el rechazo al desalojo de las Lof Melo y Kinxikew, y el repudio a lo que consideran una "condena racista" contra la Lof Lafken Winkul Mapu.

"Con violencia racista no hay Ni Una Menos", afirmaron las mujeres mapuche, en un gesto de denuncia que busca interpelar al movimiento feminista a revisar sus prácticas y discursos cuando se trata de los pueblos originarios.

Fuente: El Extremo Sur